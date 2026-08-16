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ما هي الأفلام الّتي تتصدّر قائمة الأفضل في عام 2026؟

فنّ
2026-08-16 | 15:40
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ما هي الأفلام الّتي تتصدّر قائمة الأفضل في عام 2026؟
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ما هي الأفلام الّتي تتصدّر قائمة الأفضل في عام 2026؟

اختار ناقدا السينما في هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" كاري جيمس ونيكولاس باربر أبرز الأفلام التي لفتت الأنظار في دور السينما خلال عام 2026، في قائمة تضم أعمالًا متنوعة بين الكوميديا والدراما والخيال العلمي والرعب، إلى جانب أفلام ضخمة ذات إنتاج هوليوودي.

وتصدّر القائمة فيلم The Invite، وهو كوميديا تدور أحداثها حول زوجين غير سعيدين وجارين ينضمان إليهما خلال عشاء، في مزيج من المواقف الساخرة والدراما الإنسانية.
 
وجاء في المرتبة الثانية فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان، المقتبس من ملحمة هوميروس، والذي يقوم ببطولته مات ديمون إلى جانب آن هاثاواي وروبرت باتينسون وتوم هولاند وزيندايا. وأشاد النقاد بالعمل بسبب طابعه الملحمي واستخدام تقنيات IMAX، إلى جانب تناوله قضايا السلطة والخيارات الأخلاقية.

وضمت المراتب التالية أفلامًا تنتمي إلى أنواع مختلفة، أبرزها الكوميديا الكندية Nirvanna the Band the Show the Movie، وفيلم التحقيق الكوميدي The Sheep Detectives، وفيلم الرعب 28 Years Later: The Bone Temple، إضافة إلى الدراما النيجيرية My Father’s Shadow. كما شملت القائمة فيلم الرسوم المتحركة Hoppers من "Pixar، والنسخة الجديدة من Wuthering Heights من إخراج إيميرالد فينيل، وفيلم الخيال العلمي Project Hail Mary بطولة رايان غوسلينغ.

واكتملت القائمة بأفلام Two Prosecutors، الذي يتناول أجواء القمع السياسي في عهد ستالين، وDead Man’s Wire، وهو فيلم إثارة كوميدي مستوحى من قصة حقيقية، وThe Drama من بطولة زيندايا وروبرت باتينسون.
 
وبحسب النقاد، تعكس القائمة تنوع السينما في 2026، بين الأعمال الجماهيرية الضخمة والإنتاجات الأكثر جرأة وتجريبًا، مع حضور واضح للأفلام التي تجمع الترفيه بطرح قضايا إنسانية واجتماعية.
 
 

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