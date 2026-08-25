مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية: "نازا"

أعلن مهرجان البندقية السينمائي انضمام الفيلم الوثائقي "نازا" إلى الاختيارات الرسمية لدورته الثالثة والثمانين، المقررة بين 2 و12 أيلول.

ويأتي العمل الجديد بمشاركة المخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراحيل تسور، اللذين سبق أن شاركا في صناعة الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" (No Other Land)، الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025، والذي تناول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وبحسب بيان صادر عن المهرجان، يتناول "نازا" الحرب في غزة ويسلّط الضوء على ما وصفه البيان بالآليات الكامنة وراء قتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

ومن المقرر عرض الفيلم في 10 أيلول، بحضور مخرجيه ومنتجيه، إلى جانب صحافيين من صحيفة "ذا غارديان" البريطانية المشاركة في إنتاج العمل.

وكالة فرانس برس