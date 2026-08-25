بعد 15 عامًا من الغياب... أصالة تعود إلى دمشق وتكريم خاص بانتظارها

تستعد الفنانة السورية أصالة نصري للعودة إلى دمشق بعد غياب دام نحو 15 عامًا عن المسارح السورية، في عودة فنية مرتقبة تتضمن حفلين جماهيريين وتكريمًا خاصًا تقديرًا لمسيرتها الفنية.

ومن المقرر أن تحيي أصالة حفلين يومي 17 و19 أيلول المقبل في صالة الفيحاء الرياضية في دمشق، ضمن حملة أُطلقت تحت عنوان "عودة الأصالة"، وسط ترقب من جمهورها السوري.

وبالتزامن مع عودتها، من المقرر أن تحظى أصالة بتكريم من وزارة الثقافة السورية ونقابة الفنانين السوريين احتفاءً بمسيرتها الفنية.

وتحمل الحفلتان أيضًا بُعدًا إنسانيًا، إذ أعلنت الجهة المنظمة تخصيص نصف ريعهما للجمعيات الخيرية، على أن يبدأ بيع التذاكر إلكترونيًا في 5 أيلول.

وتُعد هذه العودة محطة لافتة في مسيرة أصالة، إذ تمثل لقاءها الأول مع جمهورها على أحد مسارح بلدها منذ نحو عقد ونصف.