وفاة أسطورة موسيقى كانتري دوللي بارتون

توفيت أسطورة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عامًا، منهيةً مسيرة فنية استثنائية امتدت لنحو سبعة عقود وجعلتها واحدة من أشهر نجمات الموسيقى في العالم.

وأُعلن خبر الوفاة عبر عائلتها، فيما أفاد موقع TMZ بأن بارتون توفيت صباح الثلاثاء في مستشفى Vanderbilt University Medical Center في ناشفيل، بعدما أُدخلت إليه الجمعة إثر مشكلات صحية مرتبطة بالكلى والمناعة. ووُصفت وفاتها بأنها مفاجئة حتى بالنسبة إلى المقربين منها الذين كانوا على علم بمعاناتها الصحية.

وكانت بارتون قد تحدثت قبل أيام فقط عن مشكلات صحية تواجهها، مؤكدةً في الوقت نفسه تمسكها بالعمل ورغبتها في إنجاز المزيد من المشاريع.

وسطع نجم دوللي بارتون منذ ستينيات القرن الماضي، وقدمت خلال مسيرتها مجموعة من أشهر الأغنيات العالمية، أبرزها "Jolene" و"I Will Always Love You" و"9 to 5"، إلى جانب نجاحها في التمثيل والعمل الإنساني. كما حصدت العديد من الجوائز، بينها جوائز "غرامي"، وأصبحت إحدى أبرز أيقونات موسيقى الكانتري عبر الأجيال.

وتأتي وفاتها بعد نحو عام ونصف على رحيل زوجها كارل دين في آذار 2025، بعد زواج استمر قرابة ستة عقود.