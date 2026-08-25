الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رغم ثروة عائلتها الهائلة... ابنة كيم كارداشيان تعلن: "أريد وظيفة في مقهى"

فنّ
2026-08-25 | 16:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رغم ثروة عائلتها الهائلة... ابنة كيم كارداشيان تعلن: &quot;أريد وظيفة في مقهى&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رغم ثروة عائلتها الهائلة... ابنة كيم كارداشيان تعلن: "أريد وظيفة في مقهى"

كشفت نورث ويست، ابنة النجمة كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، عن رغبتها في خوض تجربة بعيدة عن حياة الشهرة والثراء، من خلال العمل في وظيفة عادية داخل أحد فروع "ستاربكس".

وقالت نورث، البالغة من العمر 13 عامًا، في مقابلة مع مجلة "Dazed"، إنها ترغب في العمل في "ستاربكس" العام المقبل عندما تبلغ 14 عامًا، مضيفةً أنها تريد تجربة الحصول على "وظيفة عادية".

وتأتي تصريحاتها رغم دخولها عالم الفن في سن مبكرة، إذ أطلقت مشروعها الموسيقي الأول "N0rth4evr" في أيار، كما قدمت أول عرض موسيقي منفرد لها ضمن مهرجان "Summer Smash" في حزيران.

وأكدت نورث في الوقت نفسه أن الموسيقى تبقى طموحها الأساسي، رافضةً النصائح التي تدعوها إلى الانتظار حتى تكبر قبل بناء مسيرتها الفنية، ومشددةً على أنها تريد الاستمرار في المجال مستقبلًا.

وكان من المقرر أن تنطلق نورث هذا الشهر في جولة موسيقية من 14 حفلة في أميركا الشمالية برفقة مغنية الراب مولي سانتانا، إلا أن الجولة أُلغيت قبل انطلاقها بأيام.

ويبقى تحقيق رغبتها بالعمل في "ستاربكس" غير محسوم، إذ يشترط معظم فروع السلسلة عادةً ألا يقل عمر الموظف عن 16 عامًا.'

فنّ

نورث ويست

ابنة

كيم كارداشيان

وظيفة عادية

مقهى

ستاربكس

شهرة

مال

ثروة

مشاهير.

LBCI التالي
قبل أن تفارقها إلى الجامعة... هذه النجمة وابنتها توثّقان رابطهما بوشم يحمل معنى خاصًا! (صور)
وفاة أسطورة موسيقى كانتري دوللي بارتون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-06-25

وفاة مشجّع أردني في الـ15 من عمره... وعائلته: "ترحّمنا عليه من دون أن نعلم أنّه ابننا"

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-29

لبنان ينبّه إلى أن مواقع أثرية فيه معرّضة "لخطر جدي" جراء الغارات الإسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
2026-06-07

شقيقة كيم تقول إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية "غير قابل للتفاوض"

LBCI
منوعات
2026-07-15

الأمير هاري يكشف عن "وظيفته" بعد مغادرة القصر الملكي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:58

قبل أن تفارقها إلى الجامعة... هذه النجمة وابنتها توثّقان رابطهما بوشم يحمل معنى خاصًا! (صور)

LBCI
فنّ
15:36

وفاة أسطورة موسيقى كانتري دوللي بارتون

LBCI
فنّ
12:23

بعد 15 عامًا من الغياب... أصالة تعود إلى دمشق وتكريم خاص بانتظارها

LBCI
فنّ
11:54

مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية: "نازا"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-27

بري: يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة! "كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب"

LBCI
حال الطقس
2026-07-10

طقس صيفي رطب... وضباب جبلا

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

رجي اتصل بنظيره الإماراتي متضامنا وتلقى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-11

وزيرة التربية ريما كرامي: وضعنا 1156 مدرسة وثانوية و75 معهد رسمي بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وتستضيف هذه المؤسسات أكثر من 80 ألف نازح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
16:42

اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
رياضة
13:46

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة

LBCI
أخبار دولية
13:31

عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:28

اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:17

ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"

LBCI
فنّ
05:37

بعد تفاعل بالملايين... وائل كفوري يطلق جديده "محبوبي" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:29

الجيش يضبط كمية كبيرة من المخدرات ومعدات ومواد أولية لتصنيعها خلال عملية دهم في بوداي - بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
03:30

جان طنوس للـLBCI: توقيع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام لا يعني أنه وافق عليه وهو لديه صلاحية الطعن به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
آخر الأخبار
03:15

الخارجية الصينية تعليقا على تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بالعقوبات على إيران: تعاون بكين مع إيران يتم دائما في إطار القانون الدولي

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More