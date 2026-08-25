رغم ثروة عائلتها الهائلة... ابنة كيم كارداشيان تعلن: "أريد وظيفة في مقهى"

كشفت نورث ويست، ابنة النجمة كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، عن رغبتها في خوض تجربة بعيدة عن حياة الشهرة والثراء، من خلال العمل في وظيفة عادية داخل أحد فروع "ستاربكس".

وقالت نورث، البالغة من العمر 13 عامًا، في مقابلة مع مجلة "Dazed"، إنها ترغب في العمل في "ستاربكس" العام المقبل عندما تبلغ 14 عامًا، مضيفةً أنها تريد تجربة الحصول على "وظيفة عادية".

وتأتي تصريحاتها رغم دخولها عالم الفن في سن مبكرة، إذ أطلقت مشروعها الموسيقي الأول "N0rth4evr" في أيار، كما قدمت أول عرض موسيقي منفرد لها ضمن مهرجان "Summer Smash" في حزيران.

وأكدت نورث في الوقت نفسه أن الموسيقى تبقى طموحها الأساسي، رافضةً النصائح التي تدعوها إلى الانتظار حتى تكبر قبل بناء مسيرتها الفنية، ومشددةً على أنها تريد الاستمرار في المجال مستقبلًا.

وكان من المقرر أن تنطلق نورث هذا الشهر في جولة موسيقية من 14 حفلة في أميركا الشمالية برفقة مغنية الراب مولي سانتانا، إلا أن الجولة أُلغيت قبل انطلاقها بأيام.

ويبقى تحقيق رغبتها بالعمل في "ستاربكس" غير محسوم، إذ يشترط معظم فروع السلسلة عادةً ألا يقل عمر الموظف عن 16 عامًا.'