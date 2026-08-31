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بعد أيام على طرحها… أغنية لكاظم الساهر تختفي من المنصات وقصة تعود إلى عام 1979 وراء القرار

فنّ
2026-08-31 | 08:58
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بعد أيام على طرحها… أغنية لكاظم الساهر تختفي من المنصات وقصة تعود إلى عام 1979 وراء القرار
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بعد أيام على طرحها… أغنية لكاظم الساهر تختفي من المنصات وقصة تعود إلى عام 1979 وراء القرار

فوجئ جمهور النجم العراقي كاظم الساهر بسحب أغنية "الحلوين" من المنصات الرقمية، بعد أيام قليلة على طرح ألبومه الجديد "بلا عنوان".

وجاء قرار إزالة الأغنية تفاديًا لأي نزاع محتمل حول حقوق الملكية الفكرية، بعد تبيّن وجود تسجيل سابق للكلمات نفسها، كتبها الشاعر بشير العبودي وقدّمها الفنان حميد منصور عام 1979 بعنوان "وش قالوا الحلوين".

وبحسب مصادر مقرّبة، لم يكن الساهر وفريق عمله على علم بوجود التسجيل القديم عند إعداد النسخة الجديدة، رغم امتلاكه تنازلًا رسميًا ومستندات توثّق شراء حقوق النص كاملًا من الشاعر منذ فترة طويلة.

وأثار سحب الأغنية اهتمامًا واسعًا، خصوصًا في ظل تصريحات متلفزة سابقة لحميد منصور، وجّه خلالها انتقادات إلى التجربة الفنية لـ"القيصر".

ورغم استبعاد "الحلوين"، يواصل ألبوم "بلا عنوان" حضوره بـ17 أغنية من أصل 18، وسط تفاعل من الجمهور وإشادات بالتعاونات الموسيقية المتنوعة التي تضمنها الإصدار الجديد.

فنّ

كاظم الساهر

القيصر

قيصر الغناء العربي

بلا عنوان

الحلوين

اغنية الحلوين

حذف اغنية كاظم

العراق.

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