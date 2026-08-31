الشامي يفجّر مفاجأة: تعاون مرتقب مع نجوى كرم من كلماته وألحانه!

فاجأ الفنان السوري الشامي جمهوره بالكشف عن تعاون غنائي جديد يجمعه بـ"شمس الأغنية اللبنانية" نجوى كرم، في عمل مرتقب لم يكشف بعد عن تفاصيله أو موعد طرحه.



وأعلن الشامي عن التعاون عبر خاصية "الستوري" على حسابه في إنستغرام، كاتبًا: "وفي عمل مع شمس الأغنية نجوى كرم، من كلماتي وألحاني، رح تحبوه كتير، كمان نطروه، لوف يوز".