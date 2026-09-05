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باسم فغالي يحصد موركس الموهبة الاستثنائية
فنّ
2026-09-05 | 18:23
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باسم فغالي يحصد موركس الموهبة الاستثنائية
حصد الفنان اللبناني باسم فغالي جائزة موركس الموهبة الاستثنائية خلال حفل الموركس دور 2026، تقديرًا لموهبته المتفرّدة وحضوره في عالم الفن والاستعراض.
ويحتفي التكريم بقدرة فغالي على تقديم شخصيات وعروض متنوعة بأسلوب خاص جعله من الأسماء المعروفة في هذا اللون الفني.
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