"يا قلبو" لنانسي عجرم وسمير سرياني أفضل كليب في موركس دور 2026

فاز فيديو كليب أغنية "يا قلبو" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم والمخرج سمير سرياني بجائزة الموركس دور عن أفضل فيديو كليب لهذا العام.



وتمّ تصوير الكليب في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في منطقة الحمرا، لتجسيد قصّة رومانسية طريفة.

وتدور الأحداث في إطار سينمائي خفيف ومرح، حيث تدخل نانسي برفقة صديقاتها إلى مطعم هادئ لإيصال رسالة غير مباشرة لحبيبها الذي انشغل عنها بلقاء عمل، ممّا يُشعل أجواء المكان بالطاقة والحيوية.



واتّسم الكليب بروح الجرأة وجنون الحب وعكس ليعكس إيقاعاً سريعاً يتناسب مع شخصية نانسي المتجددة.

وقد حصد فيديو كليب "يا قلبو" ما يقارب الـ50 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، ليتوّج هذا النجاح بحصده الجائزة التقديرية من الموركس دور.