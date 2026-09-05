جو قديح يتوّج بموركس تكريمي عن عطائه في المسرح اللبناني

كرّم الموركس دور الفنان اللبناني جو قديح بجائزة موركس تكريمية كممثل ومخرج مسرحي لبناني، تقديرًا لعطائه وإسهاماته في المسرح على مدى سنوات.ويحتفي التكريم بتجربة قديح التي جمع خلالها بين التمثيل والإخراج، تاركًا بصمته الخاصة على الخشبة اللبنانية.