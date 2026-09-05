كارين رزق الله تتألّق كتابةً وتمثيلًا في "المحافظة 15"... وتتوج بجائزة في الموركس دور

حصدت الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزق الله جائزة موركس عن فئة كاتبة السيناريو اللبنانية والأداء التمثيلي، عن مسلسل "المحافظة 15".



ويأتي التكريم احتفاءً بتميّزها في الكتابة والتمثيل معًا، وبحضورها المستمر كواحدة من الأسماء البارزة في الدراما اللبنانية.