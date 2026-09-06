ما هي الجائزة التي حصدتها ناديا شربل في الموركس دور؟

حصدت الممثلة اللبنانية ناديا شربل جائزة موركس عن فئة الممثلة اللبنانية الواعدة خلال حفل الموركس دور، تقديرًا لموهبتها وحضورها اللافت على الساحة الفنية.



ويشكّل هذا التكريم محطة جديدة في مسيرتها، بعد نجاحها في لفت الأنظار من خلال أدوارها وحضورها على الشاشة.