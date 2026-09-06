"غمّض عين فتح عين" يتألّق على خشبة المسرح... ويحصد جائزته في الموركس دور

حصد العرض المسرحي "غمّض عين فتح عين"، من تأليف كريم شلبي وسارة عبدو، جائزة موركس عن فئة المسرح خلال حفل الموركس دور.



ويأتي هذا التكريم احتفاءً بالعمل وبالحضور الذي سجّله على الخشبة.