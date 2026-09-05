مفاجأة لجيسي عبدو... موركس عن تميّزها في التراجيديا والكوميديا

حصدت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو موركس التميّز في التراجيديا والكوميديا عن دورها في مسلسل "لوبي الغرام".

ويأتي التكريم تقديرًا لقدرتها على التنقّل بين اللونين التراجيدي والكوميدي، وتقديم شخصيات مختلفة أظهرت تنوّعها التمثيلي.