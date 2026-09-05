ليلى علوي تتوّج بموركس تكريمي عن مجمل مسيرتها

كرّم الموركس دور النجمة المصرية ليلى علوي بجائزة موركس تكريمية عن مجمل مسيرتها، تقديرًا لعطائها الفني وما قدّمته على مدى سنوات في السينما والتلفزيون.



ويحتفي هذا التكريم بإحدى أبرز نجمات الفن المصري، وبمحطات وأدوار عديدة طبعت مسيرتها وحضورها لدى الجمهور العربي.