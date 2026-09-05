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"قربت الشتوية" تبصر النور… وائل كفوري يشعل التفاعل بأغنيته الجديدة

فنّ
2026-09-05 | 04:39
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&quot;قربت الشتوية&quot; تبصر النور… وائل كفوري يشعل التفاعل بأغنيته الجديدة
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"قربت الشتوية" تبصر النور… وائل كفوري يشعل التفاعل بأغنيته الجديدة

من دون سابق انذار، أطلق النجم وائل كفوري أحدث أعماله الغنائيّة بعنوان "قربت الشتوية"، وذلك عبر قناته الرسميّة على موقع يوتيوب، لتصبح الأغنية متوفرة أيضاً عبر مختلف المنصّات الموسيقيّة والإذاعات العربيّة.

وكانت الأغنية قد بدأت حكايتها مع الجمهور قبل موعد إطلاقها الرسمي بأيام، بعدما نشر وائل كفوري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوياً من داخل السيارة، ظهر فيه وهو يدندن مطلع "قربت الشتوية" للمرّة الأولى، ليكشف من دون سابق عن أولى ملامح عمله الجديد.


وما إن انتشر الفيديو حتى تحوّل المقطع إلى مادة مُتداولة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن كلمات "قربت الشتوية" جاءت في توقيتٍ لافت، بالتزامن مع العاصفة المفاجئة التي وصلت إلى لبنان في نهاية شهر آب، وكأن الأغنية سبقت موعدها ووجدت أجواءها قبل أن تُبصر النور رسمياً.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وسط تفاعل وتعليقات حول الأغنية الجديدة، لتنجح "قربت الشتوية" في إثارة الفضول قبل إطلاقها، وتصل اليوم بنسختها الكاملة إلى الجمهور بعد حالة التشويق التي سبقتها.


وتجدر الاشارة الى أن "قربت الشتوية" من كلمات سين، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح.
 

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