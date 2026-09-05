رودولف هلال يحصد جائزة موركس دور للإعلامي اللبناني المتميّز

حصد الإعلامي اللبناني رودولف هلال جائزة "الموركس دور كـ "إعلامي لبناني متميّز"، تكريمًا لمسيرته الإعلامية الحافلة بالنجاحات وأسلوبه المحاور الفَريد الذي حجز له مكانة متقدمة في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي.وجاء هذا التكريم ليُتوّج جهود هلال في تقديم محتوى إعلامي حواري يتسم بالجرأة والمهنية، حيث استطاع عبر سنوات من العمل أن يبني قاعدة جماهيرية واسعة ومصداقية عالية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي على حد سواء.وأحدث أعمال رودولف هلال كان برنامج "المجهول" الذي عُرِض عبر شاشة الـLBCI، حيث استضاف نخبةً من نجوم الفنّ والإعلام والسياسة في مواجهات حوارية مباشرة ترتكز على كشف المستور وطرح أسئلة جريئة تمسّ القضايا الشائكة والتفاصيل غير المعلنة في حياة الضيوف.