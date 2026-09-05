الجمهور يحسمها... معتصم النهار يتوّج بموركس عن "لوبي الغرام"

حصد الممثل السوري معتصم النهار جائزة موركس بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل "لوبي الغرام"، بعدما حظي العمل وشخصيته بتفاعل لافت لدى المشاهدين.ويتزامن فوز النهار بالجائزة مع مشاركته في تقديم حفل الموركس دور لهذا العام.