نور علي أفضل ممثلة عربية سورية في موركس دور 2026

فازت الممثّلة السورية نور علي بجائزة الموركس دور كأفضل ممثلة عربية سورية في الدراما السورية عن دورها في مسلسل "مولانا"، الذي عرض خلال موسم رمضان 2026.



وتألّقت نور علي في تقديم شخصية "شهلا"، وهي امرأة ذكية تمتلك قدرة عالية على إدارة وممارسة النفوذ في محيطها، واضعةً الشخصية في منطقة متوازنة تجمع بين القوة والأنوثة، مع صراع دائم بين العاطفة والمصالح الذاتية.



وشكّلت هذه الشخصية محطة مفصلية ونقطة تحوّل في مسيرة نور كونها تختلف عن الأدوار التمثيلية التي أدّتها سابقاً، كما كانت قد أكّدت في تصريحاتها.