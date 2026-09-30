الموت يغيّب زوجة المنتج صادق الصباح

غيّب الموت الحاجة دانا سعيد الزين، زوجة المنتج صادق أنور الصباح، على أن يُشيَّع جثمانها يوم الخميس في الأول من تشرين الأول 2026، عقب صلاة الظهر في مسجد الخاشقجي في بيروت.



ويوارى جثمان الراحلة الثرى في مدفن العائلة في جبانة الشهداء في بيروت.



وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، كما تُقبل يومَي الجمعة والسبت في 2 و3 تشرين الأول 2026، من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية السابعة مساءً، في قاعة البيال.



وتقام ذكرى مرور أسبوع على وفاتها يوم الخميس في 8 تشرين الأول 2026، في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا.