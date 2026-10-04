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مفاجأة على المسرح... دوا ليبا تنضم إلى شاكيرا في مدريد (فيديو)

فنّ
2026-10-04 | 04:26
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مفاجأة على المسرح... دوا ليبا تنضم إلى شاكيرا في مدريد (فيديو)
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مفاجأة على المسرح... دوا ليبا تنضم إلى شاكيرا في مدريد (فيديو)

فاجأت النجمة البريطانية دوا ليبا جمهور النجمة الكولومبية شاكيرا، بعدما صعدت بشكل مفاجئ إلى المسرح خلال حفلها الثامن في مدريد، وقدّمت معها أغنية "Antología" الشهيرة.

وجاءت المفاجأة مساء السبت 3 تشرين الأول، ضمن حفلات إقامة شاكيرا في العاصمة الإسبانية في إطار جولتها العالمية "Las Mujeres Ya No Lloran"، حيث قدّمت النجمتان نسخة أكوستيك من الأغنية الإسبانية التي أصدرتها شاكيرا عام 1995 ضمن ألبومها الشهير "Pies Descalzos".

وقبل صعود دوا ليبا إلى المسرح، قدّمتها شاكيرا أمام الجمهور بكلمات عبّرت فيها عن إعجابها الكبير بها، ووصفت غناء هذه الأغنية معها بأنه شرف كبير، قبل أن تتشارك النجمتان المسرح في واحدة من أبرز مفاجآت الحفل.

وشكّل هذا الديو أول أداء مباشر يجمع شاكيرا ودوا ليبا، رغم أن دوا سبق أن أدّت أغنية "Antología" خلال حفل لها في بوغوتا عام 2025، وحظيت حينها بإشادة شاكيرا.

وتستكمل شاكيرا إقامتها في مدريد بـ12 حفلًا، على أن تختتم سلسلة عروضها في العاصمة الإسبانية في 11 تشرين الأول.

 
 

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فن.

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