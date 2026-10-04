صحافي يفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب... هل ترتبط بشاب يبلغ 22 عامًا؟ (فيديو)

أثار صحافي مصري جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ادعى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعيش قصة حب مع عمر بجاتو، نجل مدير أعمالها ناصر بجاتو، والبالغ من العمر 22 عامًا.

ونشر الصحافي خالد صواف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن علاقة عاطفية مزعومة تجمع شيرين بعمر بجاتو، مشيرًا إلى أن الأخيرة سعيدة بهذه العلاقة، من دون أن يكشف عن هوية مصادره أو يقدم أدلة يمكن التحقق منها.

وتأتي هذه المزاعم بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين برفقة عمر بجاتو داخل سيارة، وهما يغنيان معًا في أجواء عفوية ومرحة، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.