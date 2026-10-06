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بلاغ ضد أحمد سعد يتهمه بالنصب... و40 ألف دولار تشعل الأزمة

فنّ
2026-10-06 | 07:23
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بلاغ ضد أحمد سعد يتهمه بالنصب... و40 ألف دولار تشعل الأزمة
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بلاغ ضد أحمد سعد يتهمه بالنصب... و40 ألف دولار تشعل الأزمة

تقدّم مصمم جرافيك ببلاغ رسمي ضد الفنان المصري أحمد سعد، اتهمه فيه بالنصب والامتناع عن سداد مبلغ قدره 40 ألف دولار، قال إنه يمثل المبلغ المتبقي من إجمالي مستحقات بلغت 130 ألف دولار، مقابل تنفيذ تصاميم ومؤثرات بصرية لعدد من الفيديو كليبات التي صُوّرت مؤخراً في أوروبا.

وبحسب ما أورده المصمم في بلاغه، لجأ إلى الجهات المختصة بعد محاولات عدة للحصول على مستحقاته ودياً، متهماً سعد بالمماطلة في دفع المبلغ المتبقي.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن أحمد سعد أو مكتبه الإعلامي بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير بأن سعد ابتعد خلال الفترة الأخيرة عن منصات التواصل الاجتماعي، وسط انشغاله بالتزاماته العائلية والفنية.
 

فنّ

احمج سعد

نصب

سرقة

اتهام احمد سعد

مصر

القاهرة

غرافيك

مصمم غرافيك.

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