راغب علامة يفتتح الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح هانوفر بحضور جماهيري كامل

أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً غنائياً استثنائياً في مدينة هانوفر الألمانية، افتتح خلاله سلسلة الحفلات العربية على أحد أضخم مسارح المدينة، وسط إقبال جماهيري لافت وحضور كامل العدد.



وتوافد محبّو راغب علامة من مختلف أنحاء ألمانيا، إلى جانب جمهور قدم من دول أوروبية عدة، بينها سويسرا وفرنسا وهولندا وغيرهم ،للاحتفاء بنجمهم المفضل والاستمتاع بباقة من أغنياته التي رافقت أجيالاً متعاقبة. وعكس هذا الحضور الواسع امتداد شعبية راغب علامة وتجاوزها الحدود الجغرافية.



ويشكّل الحفل محطة بارزة في مسيرة راغب علامة، إذ نجح بصوته وحضوره في إيصال الأغنية العربية القديمة والحديثة إلى جمهور واسع على مستوى القارة الأوروبية ، فاتحاً أمامها مساحة جديدة للقاء محبّيها، ومؤكداً قدرته على جمع الجمهور من مختلف البلدان حول الموسيقى العربية.