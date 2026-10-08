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أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
فنّ
2026-10-08 | 05:07
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أصالة تحسم تجربة ابنتها في الغناء: "أوّل وآخر مرّة"… وشام تردّ
بعد موجة من الانتقادات التي طالت تجربتها الغنائية، خرجت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لتوضح حقيقة دخولها عالم الغناء، مؤكدةً أن إطلاقها أغنية "على موجة الحب" لا يشكّل بداية لمسيرة فنية أو محاولة لاحتراف الغناء.
وفي تصريح إعلامي، تحدثت شام عن الجدل الذي رافق الأغنية، خصوصاً بعد المقارنات التي عقدها الجمهور بين أدائها الصوتي وقدرات والدتها الغنائية، ما عرّضها لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت شام أنها تدرك جيداً حدود إمكاناتها الصوتية، مشيرةً إلى أن الأغنية لم تكن سوى خطوة احتفالية بمناسبة مرور 7 سنوات على إطلاق مشروعها الخاص.
وأضافت أن الفكرة وُلدت بشكل عفوي برفقة إحدى صديقاتها، التي تولّت كتابة الأغنية وتلحينها، انطلاقاً من الشعار المتداول في بيئة عملها: "لنكن على نفس الموجة".
وكشفت أن والدتها أصالة وافقت على الفكرة ودعمتها باعتبارها تجربة استثنائية مرتبطة بمسيرتها المهنية، وليس خطوة باتجاه احتراف الفن.
وعن كواليس التسجيل، تحدثت شام عن الصعوبات التي واجهتها داخل الاستوديو، لافتةً إلى أنها اضطرت إلى إعادة التسجيل ثلاث مرات، وهو ما جعلها، بحسب قولها، تدرك حجم الصعوبة التي يواجهها المحترفون في هذا المجال ومشقة المسيرة الفنية لوالدتها.
أما عن موقف أصالة بعد الجدل، فكشفت شام أن والدتها، رغم إعجابها بعفوية التجربة في البداية، طلبت منها بعد الانتقادات أن تكون هذه الخطوة "الأولى والأخيرة".
وحسمت شام الذهبي موقفها بالتأكيد أنها لا تنوي تكرار التجربة، مشيرةً إلى تقبّلها آراء الجمهور واقتناعها بأن "الفن لا يُورَث"، وأن تركيزها سيبقى منصبّاً على مجال دراستها وإدارة مشروعها الخاص بعيداً عن احتراف الغناء.
فنّ
اصالة
شام الذهبي
على موجة الحب
اغنية بنت اصالة
رجعت اصالة عالشام.
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