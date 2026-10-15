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نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
فنّ
2026-10-15 | 14:55
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نانسي عجرم تعود إلى عالم "ما تيجي هنا" في كليب "بستفزك"… ماذا تغيّر بعد 12 عامًا؟
أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "بستفزك"، من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.
وفي فيديو كليب الأغنية، جدّدت نانسي تعاونها مع المخرج جو بوعيد، بعد 12 عامًا على نجاح كليب "ما تيجي هنا"، لتعيد إحياء أجوائه وشخصياته ضمن حكاية جديدة مليئة بالمفاجآت والكوميديا.
ويبدأ الكليب بمشهد يطلب فيه أحد الأشخاص شراء البطيخ، لتردّ نانسي قائلةً: "لا يا عيني، غيّرنا المصلحة"، في إشارة طريفة إلى انتقالها من بيع البطيخ إلى إدارة محل للحلويات العربية.
أما المفاجأة الكبرى، فتأتي في نهاية الكليب، مع عودة الممثل الذي شاركها بطولة "ما تيجي هنا"، لكن هذه المرّة بدور زوجها، حيث يظهر الثنائي برفقة أطفالهما الخمسة، في مشهد يكشف كيف تطوّرت قصتهما بعد مرور السنوات.
وبين الحنين إلى الماضي والمواقف الكوميدية، تعيد نانسي عجرم جمهورها إلى عالم "ما تيجي هنا"، مقدّمةً فصلًا جديدًا من الحكاية بعد 12 عامًا.
فنّ
"بستفزك"…
تغيّر
عامًا؟
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