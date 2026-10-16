باربي تكرّم سيلين ديون بدمية مستوحاة من إطلالتها الشهيرة في حفل الأوسكار عام 1998 (صور)

أعلنت شركة "ماتيل" عن إطلاق دمية باربي خاصة بالنجمة الكندية سيلين ديون، تكريمًا لمسيرتها الفنية وإحدى أبرز إطلالاتها التي ارتبطت بأغنيتها الشهيرة "My Heart Will Go On" من فيلم "Titanic".

واستوحت الشركة تصميم الدمية من الإطلالة التي اعتمدتها ديون خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1998، حين أدّت الأغنية التي حققت نجاحًا عالميًا، إذ ترتدي الدمية فستانًا أزرق داكنًا بأكمام طويلة، مع تسريحة شعر مرفوعة وأقراط فضية.

كما تتزيّن الدمية بقلادة زرقاء مستوحاة من عقد "قلب المحيط" الشهير في فيلم «Titanic»، في إشارة إلى العمل السينمائي الذي ارتبط بأحد أبرز نجاحات مسيرة ديون الفنية.

وأعربت سيلين ديون عن فخرها بهذا التكريم، معتبرةً أنّ انضمامها إلى عالم باربي من خلال دمية مستوحاة من إحدى المحطات المهمة في مسيرتها يشكّل شرفًا كبيرًا لها، معربةً عن أملها في أن تلهم هذه الخطوة الآخرين للتعبير عن أنفسهم بثقة.

وتُطرح الدمية ضمن مجموعة "Barbie Signature" المخصّصة للاقتناء، بسعر يبلغ 60 دولارًا، عبر منصة "Mattel Creations"، لتنضم ديون بذلك إلى مجموعة من الفنانين الذين كرّمتهم باربي من خلال دمى مستوحاة من مسيرتهم الفنية وإرثهم الموسيقي.