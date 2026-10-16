ممثلة مشهورة ترفض أدوارًا تتضمّن مشاهد جنسية: "لا أريد أن أكون عارية أمام شخص غريب!"

كشفت النجمة الأميركية أماندا سيفريد أنها رفضت مؤخرًا المشاركة في مسلسل تلفزيوني بسبب احتوائه على عدد كبير من المشاهد الجنسية، مؤكدةً أنها لم تعد تشعر بالارتياح تجاه تقديم هذا النوع من المشاهد في المرحلة الحالية من مسيرتها الفنية.

وأوضحت سيفريد، خلال جلسة حوارية مع الممثل أليك بالدوين ضمن مهرجان هامبتونز السينمائي، أنها اعتذرت عن دور كانت ستضطر فيه إلى تصوير مشاهد جنسية بصورة متكررة، مشيرةً إلى أنها لم تعد ترغب في خوض هذه التجربة، ولا سيما ما يتطلبه الأمر من تعرٍّ أمام شخص غريب.

وأضافت الممثلة، البالغة من العمر 40 عامًا، أن نظرتها إلى المشاهد الرومانسية والحميمية أمام الكاميرا تغيّرت مع مرور السنوات، بعدما كانت تتعامل معها في بداياتها المهنية بعفوية أكبر. ولفتت إلى أن تصوير هذه المشاهد قد يكون ممتعًا أحيانًا، لكنه قد يضع الممثلين أيضًا في مواقف غير مريحة، خصوصًا عندما يُطلب منهم تجسيد مشاعر حميمة مع أشخاص لا تربطهم بهم علاقة مماثلة في الواقع.

ولم يقتصر حديث سيفريد على خياراتها المهنية، بل تطرّقت أيضًا إلى أهمية وضع حدود واضحة في حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أن الأمومة جعلتها أكثر حرصًا على مواقفها وتصرفاتها، خصوصًا أمام طفليها اللذين يراقبان سلوكها ويتعلمان منه.

وفي هذا السياق، روت أنها باتت ترفض أحيانًا طلبات التقاط الصور من المعجبين عندما تكون برفقة طفليها، مؤكدةً أن الوقت الذي تمضيه معهما وأولوياتهما يستحقان احترامًا أكبر.

وتأتي تصريحات سيفريد في وقت تواصل فيه حضورها السينمائي، إذ تشارك في فيلم The Life and Deaths of Wilson Shedd، الذي عُرض ضمن مهرجانات سينمائية، إلى جانب أعمالها السابقة التي رسّخت مكانتها في هوليوود.