"بكرهك ولو اشتغلنا مع بعض هاقتلك"… إلهام شاهين تكشف تفاصيل خلافها مع المخرج الراحل محمد خان

خلال جلسة في مهرجان الجونة السينمائي خصّصت لاستعادة الذكريات التي جمعت النجوم بالمخرج الراحل محمد خان، روت الفنانة إلهام شاهين تفاصيل الخلاف الذي نشب بينهما أثناء التحضير لفيلم "أحلام هند وكاميليا" عام 1988.



فبعد شهر ونصف من البروفات وتحضير الملابس، أبلغها خان بأنّ التصوير سينطلق بعد 3 أسابيع، فأعلمته برغبتها في السفر والعودة قبل بدء التصوير.



ورفض خان سفرها بشدة مصرّاً على بقائها، وحين سألته عن السبب، أجابها قائلاً: "ممنوع تسافري… أنا ممكن أعوزك في أي وقت". وردت إلهام شاهين بأنه لا يملك الحق في سؤالها عن ذلك، مما زاد من غضبه، ومع إصرارها ألقى أوراق السيناريو في وجهها وغادر المنزل، وتجنّبا بعضهما منذ ذلك الحين.



وبعد سنوات، تفاجأت إلهام بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "يا دنيا يا غرامي" في مهرجان قرطاج السينمائي، رغم أنّ خان كان يترأس لجنة التحكيم. وحين التقت به لتسأله عن سبب منحها الجائزة رغم الخلاف، أخبرها قائلاً: "أنا لسه بكرك"، مؤكداً أنه يفرّق بين عدم تقبّل طباع الفنان وقناعته بموهبته.



حينها اعتذرت إلهام منه وطلبت أن يجمعهما عمل فني مستقبلًا، لكنّ خان رفض ذلك ورد عليها بقوله: "أنا مش هشتغل معاكي عشان إنتي عنيدة… إحنا لو اشتغلنا مع بعض هقتلك"، ليظلّ متمسكاً بموقفه الرافض للتعاون معها رغم تقديره لموهبتها.