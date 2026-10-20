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بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل
فنّ
2026-10-20 | 08:45
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بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل
أفادت تقارير إعلامية أجنبية بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكّر في اختيار النجمة جنيفر أنيستون، بطلة مسلسل Friends، لتولّي منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، في خطوة غير تقليدية قد تجمع بين هوليوود والدبلوماسية الأميركية. إلّا أنّ هذه المعلومات تستند إلى مصدر مجهول، ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن هذا الاحتمال.
وبحسب موقع
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، نقل مصدر أنّ أنيستون تُعدّ من الخيارات التي يفكّر فيها ترامب، واصفاً إياها بأنها "خياره المثالي"، نظراً إلى جمالها وشعبيتها وجذورها اليونانية الأميركية. وأضاف المصدر أنّ ترامب يعتقد أنّ تعيينها قد يحوّل خطوة دبلوماسية إلى حدث إعلامي يحظى باهتمام عالمي.
وترتبط أنيستون باليونان من خلال والدها الراحل جون أنيستون، الذي وُلد في جزيرة كريت، كما أمضت النجمة جزءاً من طفولتها في البلاد، وفقاً للتقرير. ويرى المصدر أنّ هذه الروابط العائلية قد تجعلها خياراً لافتاً لهذا المنصب، متخيّلاً استقبالها في أثينا وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع.
ورغم ما أثاره التقرير من تكهنات، فإنّه لم يؤكد أنّ ترامب عرض المنصب على أنيستون أو أنّها وافقت على تولّيه، كما لم يوضح طبيعة العقبة التي قد تحول دون إتمام هذا التعيين المحتمل. وحتى الآن، تبقى المعلومات المتداولة في إطار التقارير غير المؤكدة، من دون إعلان رسمي من البيت الأبيض أو النجمة الأميركية.
فنّ
جنيفر أنيستون
نجمة فريندز
ممثلة عالمية
سفيرة اليونان
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب.
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