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سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"

فنّ
2026-10-21 | 08:00
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سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: &quot;التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي&quot;
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سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"

في رسالة تحذيرية صادمة لجمهورها، كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز، 34 عاماً، عن التداعيات الصحية طويلة الأمد التي تركتها معاناتها السابقة مع التدخين الإلكتروني أو ما يعرف بـ"الفيب"، مؤكدةً أنّ الإقلاع عنه لم يمحُ آثاره بالكامل.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "انستغرام"، اعترفت سلينا غوميز بصراحة أنها كانت تدخن النيكوتين الإلكتروني بكثافة، قائلةً: "لن أكون قادرة على تغيير صوتي... لقد دخنتُ الفيب كثيراً، وهذا أمر غيّر صوتي للأبد".

وشددت لممثلة والمغنية الأميركية على صعوبة التخلّص من هذه العادة، موجّهةً نصيحة قاطعة لمَن يفكرون في خوض التجربة للمرة الأولى: "الجميع يعلم أنّ النكوتين صعب جداً للإقلاع عنه، وإذا كنتم تفكرون في البدء بتجربة الفيب، فالأمر ببساطة لا يستحق كل هذا العناء"، مضيفةً بأسلوب عفوي: "إذا لم يعجبكم صوتي الآن، فهذا مفهوم تماماً... لا تستمعوا إليه فحسب".

وعلى الرغم من إقرارها بأنّ نبرة صوتها لن تعود كما كانت، إلا أنها أعربت عن فخرها وسعادتها البالغة بنجاحها في الإقلاع عن التدخين، موجهةً كلمات داعمة لكل مَن يسعون للتغلب على عاداتهم السيئة: "أنا متحمسة حقاً لأنني توقفت، وآمل أن أستمر على هذا النحو. إنه أمر صعب، لكنني أعلم أنه إذا كنتم تمرون بشيء مماثل، فيمكنكم تجاوزه أيضاً".
 

فنّ

سيلينا غوميز

ـVape

فيب

التدخين الإلكتروني

تغيير صوت.

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