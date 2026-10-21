أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شهر عسل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
2026-10-21 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
تجدّد السجال بين النجمتين اللبنانيتين نادين نسيب نجيم وباميلا الكيك، بعدما وجّهت الأخيرة تعليقاً لاذعاً إلى نجيم، لتردّ عليها بمنشور ساخر عبر منصة "إكس"، ما أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأت المواجهة الكلامية بتعليق لباميلا الكيك على كلام نادين نجيم، جاء فيه: "شو حلو حكيك !!!!! وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة !!! يا ريت بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا :)"، في رسالة حملت انتقاداً واضحاً لنجيم رغم طابعها الساخر.
ولم تتأخّر نجيم في الردّ، إذ كتبت عبر منصة "إكس": "الأكيد إنه هالتعليق اللطيف بيشبه صاحبته وبدلّ بشكل حقيقي وواضح ومباشر ومؤكد عن تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها :) أما الباقي فهو مجرد تفاصيل… كل الحب".
وأثار هذا التبادل الكلامي تفاعلاً بين المتابعين، وسط تساؤلات عن خلفيات الخلاف المتجدّد بين النجمتين.
فنّ
باميلا الكيك
تعليق باميلا على نادين
خلاف نادين وباميلا
نادين نجيم
نادين نجيم ترد.
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-09-30
"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
فنّ
2026-09-30
"الغيرة وعمايلها"... هيفاء وهبي تفضح التلاعب بصورها وتردّ بسخرية: "الحاجب طار!"
0
فنّ
2026-08-30
نادين الراسي والعائلة تحيي ذكرى رحيل جورج الراسي: "الله معك يا خيي" (فيديو)
فنّ
2026-08-30
نادين الراسي والعائلة تحيي ذكرى رحيل جورج الراسي: "الله معك يا خيي" (فيديو)
0
أخبار دولية
2026-08-27
ترامب يؤكد أنّ روسيا "لن تهاجم أراضي" حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2026-08-27
ترامب يؤكد أنّ روسيا "لن تهاجم أراضي" حلف شمال الأطلسي
0
أخبار دولية
2026-10-04
حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات
أخبار دولية
2026-10-04
حادثة فلاي دبي بين تحقيقٍ يجمع الأدلّة وسخرية تجمع المشاهدات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:00
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
فنّ
08:00
سيلينا غوميز تحذّر جمهورها من الـVape: "التدخين الإلكتروني أحدث تغييراً دائماً في صوتي"
0
فنّ
2026-10-20
بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل
فنّ
2026-10-20
بطلة "فريندز" قد تصبح سفيرة ترامب في اليونان... وهذه التفاصيل
0
فنّ
2026-10-19
"بكرهك ولو اشتغلنا مع بعض هاقتلك"… إلهام شاهين تكشف تفاصيل خلافها مع المخرج الراحل محمد خان
فنّ
2026-10-19
"بكرهك ولو اشتغلنا مع بعض هاقتلك"… إلهام شاهين تكشف تفاصيل خلافها مع المخرج الراحل محمد خان
0
فنّ
2026-10-16
ممثلة مشهورة ترفض أدوارًا تتضمّن مشاهد جنسية: "لا أريد أن أكون عارية أمام شخص غريب!"
فنّ
2026-10-16
ممثلة مشهورة ترفض أدوارًا تتضمّن مشاهد جنسية: "لا أريد أن أكون عارية أمام شخص غريب!"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-19
روبيو: يجب أن تركز أوكرانيا وروسيا على إنهاء الحرب
أخبار دولية
2026-10-19
روبيو: يجب أن تركز أوكرانيا وروسيا على إنهاء الحرب
0
خبر عاجل
2026-06-28
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
خبر عاجل
2026-06-28
سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية
0
آخر الأخبار
2026-10-14
مركز طوارئ الصحة: جريحان بينهما طفل عمره 4 سنوات جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حداثا قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-10-14
مركز طوارئ الصحة: جريحان بينهما طفل عمره 4 سنوات جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة حداثا قضاء بنت جبيل
0
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
اسرار
2026-01-12
أسرار الصحف المحلية ١٢-١-٢٠٢٦
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31
من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:10
محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:09
إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
أمن وقضاء
10:20
أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية
2
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
أمن وقضاء
14:26
بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"
3
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
فنّ
10:47
باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"
4
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
حال الطقس
01:49
احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا
5
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
12:56
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
6
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
أمن وقضاء
09:55
اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور
7
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
أخبار لبنان
04:04
معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559
8
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
اسرار
00:00
أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More