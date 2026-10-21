باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"

تجدّد السجال بين النجمتين اللبنانيتين نادين نسيب نجيم وباميلا الكيك، بعدما وجّهت الأخيرة تعليقاً لاذعاً إلى نجيم، لتردّ عليها بمنشور ساخر عبر منصة "إكس"، ما أثار تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأت المواجهة الكلامية بتعليق لباميلا الكيك على كلام نادين نجيم، جاء فيه: "شو حلو حكيك !!!!! وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة !!! يا ريت بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا :)"، في رسالة حملت انتقاداً واضحاً لنجيم رغم طابعها الساخر.



ولم تتأخّر نجيم في الردّ، إذ كتبت عبر منصة "إكس": "الأكيد إنه هالتعليق اللطيف بيشبه صاحبته وبدلّ بشكل حقيقي وواضح ومباشر ومؤكد عن تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها :) أما الباقي فهو مجرد تفاصيل… كل الحب".



وأثار هذا التبادل الكلامي تفاعلاً بين المتابعين، وسط تساؤلات عن خلفيات الخلاف المتجدّد بين النجمتين.