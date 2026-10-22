بعد 3 سنوات على رحيله... شقيقة ماثيو بيري تكشف ما كان يتمناه ولم يتحقّق

كشفت ميا بيري بويك، شقيقة النجم الراحل ماثيو بيري، تفاصيل مؤثرة عن معاناته مع الإدمان وأحلامه التي لم تتحقّق، مستعيدةً ذكريات من كواليس مسلسل "Friends"، الذي حقّق شهرة عالمية واسعة.وفي حديث لمجلة "People"، يُعدّ من أولى إطلالاتها الإعلامية منذ وفاة شقيقها في تشرين الأول 2023، توقّفت ميا عند أحد أشهر مشاهد المسلسل، وهو زفاف تشاندلر بينغ، الشخصية التي جسّدها ماثيو بيري، ومونيكا غيلر، التي أدّت دورها الممثلة كورتني كوكس، في الموسم السابع.وأوضحت أنّ شقيقها كان قد خرج حديثًا من مركز لإعادة التأهيل خلال تصوير مشهد الزفاف، في مرحلة صعبة من حياته شهدت تفاقم معاناته مع إدمان الكحول والمخدرات، خصوصًا بين الموسمين الخامس والسابع من المسلسل.وكشفت ميا أنّ أفراد العائلة كانوا يدركون خطورة معاناة ماثيو مع الإدمان، ويعيشون قلقًا دائمًا بشأن صحته ومستقبله.وأضافت أنّ مشاهدة مشهد زفاف تشاندلر ومونيكا كانت مؤثرة بالنسبة إليهم، لأنّهم كانوا يعلمون أنّ ماثيو يتمنّى أن يعيش تجربة مماثلة في حياته الحقيقية.فخلف الشخصية الكوميدية التي أحبّها الملايين، كان بيري يحلم بالعثور على شريكة حياة وتأسيس عائلة وإنجاب أطفال، وهي أمنيات لم تتحقّق قبل رحيله.وتعيد تصريحات شقيقته تسليط الضوء على الجانب الإنساني من حياة النجم الراحل، الذي أضحك الملايين عبر شخصية تشاندلر بينغ، فيما خاض بعيدًا عن الأضواء معركة طويلة مع الإدمان.ويُذكر أنّ ماثيو بيري توفي في 28 تشرين الأول 2023، عن عمر ناهز 54 عامًا، بعدما عُثر عليه فاقدًا للوعي في حوض الاستحمام الساخن بمنزله في لوس أنجلوس. وحدّد تقرير الطب الشرعي الآثار الحادّة لمادة الكيتامين سببًا رئيسيًا لوفاته.