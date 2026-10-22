بإطلالتين جريئتين وحضور نادر لشقيقها روب... كيم كارداشيان تخطف الأنظار في عيد ميلادها الـ46

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان بعيد ميلادها السادس والأربعين، وسط أجواء عائلية مميّزة في مطعم "بالدي" داخل فندق "والدورف أستوريا" في بيفرلي هيلز، حيث خطفت الأنظار بإطلالتين جريئتين، فيما شكّل حضور شقيقها روب كارداشيان، النادر الظهور، إحدى أبرز مفاجآت السهرة.



واختارت كيم للمناسبة فستانًا قصيرًا باللون الأخضر الزيتوني المعدني، تميّز بفتحة صدر عميقة وأكمام مستوحاة من تصميم الكيمونو، قبل أن تستبدله بفستان مماثل باللون العنابي لدى مغادرتها المطعم.

وشهد الاحتفال حضور والدتها كريس جينر وشقيقاتها كورتني وكلوي كارداشيان وكايلي جينر، إلى جانب شقيقها روب، الذي يفضّل الابتعاد عن الأضواء ونادرًا ما يشارك في المناسبات العامة.وتألّقت كايلي بفستان ضيّق باللون الأزرق المخضر، فيما اختارت كورتني فستانًا أسود قصيرًا، وظهرت كلوي بفستان أبيض شفّاف، بينما ارتدت كريس معطفًا أنيقًا باللون الأصفر الفاتح، واختار روب إطلالة سوداء.وشاركت كيم متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا من الاحتفال، من بينها لحظة إطفاء شموع قالب حلوى ضخم باللون الأحمر، وسط أجواء من الفرح والاحتفاء.كما وجّهت والدتها كريس جينر رسالة تهنئة مؤثرة، عبّرت فيها عن فخرها بإنجازات ابنتها ودورها كأم، فيما احتفلت ابنتها نورث بالمناسبة من خلال نشر صورة عفوية تجمعهما.وتوالت رسائل التهنئة من عدد من المشاهير والشخصيات البارزة، من بينهم لورين سانشيز بيزوس وفيكتوريا بيكهام، اللتان شاركتا كيم فرحتها بعيد ميلادها.