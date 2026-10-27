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نيكول كيدمان تكسر القواعد في جلسة تصوير جريئة… وتكشف ما منحها "شرارة النجاح"

فنّ
2026-10-27 | 07:19
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نيكول كيدمان تكسر القواعد في جلسة تصوير جريئة… وتكشف ما منحها &quot;شرارة النجاح&quot;
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نيكول كيدمان تكسر القواعد في جلسة تصوير جريئة… وتكشف ما منحها "شرارة النجاح"

تصدّرت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان غلاف مجلة "فوغ أستراليا" بإطلالة جريئة، ظهرت فيها بقوام رياضي مرتديةً قطعة علوية من البكيني من دار "شانيل"، نسّقتها مع سروال جينز منخفض الخصر وقلادة ذهبية لافتة. كما اعتمدت في إطلالة أخرى قبعة صوفية وفستاناً من دون حمّالات باللونين الأبيض والأسود، في جلسة تصوير عصرية التُقطت في نيويورك بعدسة المصوّر لاكلان بيلي.

وخلال المقابلة، استذكرت كيدمان التحديات التي واجهتها في بداياتها الفنية بسبب طول قامتها، إذ كشفت أنها كانت الأطول بين زملائها في الصف، وأنّها لم تتمكن من تحقيق حلمها بأن تصبح راقصة باليه، كما قيل لها إنها طويلة أكثر من اللازم لتكون ممثلة، لأن طولها يتجاوز طول النجم الذي يشاركها البطولة. لكنّها أوضحت أنّ هذا الأمر تحوّل لاحقاً إلى مصدر قوة وحافز دفعها إلى إثبات نفسها في عالم التمثيل.

وتطرقت المقابلة إلى جوانب مختلفة من حياتها، من خلال أسئلة طرحها عدد من المشاهير الأستراليين، بينهم المخرج باز لورمان وصديقتها الممثلة نعومي واتس والنجمة مارغو روبي والممثلة زوي سالدانا. وعندما سُئلت عن التوفيق بين الأمومة ومسيرتها الفنية، أكدت كيدمان أنه لا وجود للكمال في أي مجال، مشددةً على أهمية بذل أقصى الجهود، ومؤكدةً أنّ ابنتيها تأتيان في مقدمة أولوياتها، وأنهما تستطيعان التواصل معها في أي وقت حتى لو كانت منشغلة بالتصوير.

وتأتي جلسة التصوير بعد عودة كيدمان سفيرةً عالمية لدار «شانيل» العام الماضي، بالتزامن مع تقديم الدار مجموعتها الخاصة بالمنتجعات لعام 2027 في أستراليا للمرة الأولى. ومن المقرر أن يصدر عدد تشرين الثاني من "فوغ أستراليا" في 2 تشرين الثاني، مسلطاً الضوء على النجمة التي تواصل الجمع بين حضورها الفني وإطلالاتها اللافتة في عالم الموضة.
 

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