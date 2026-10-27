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"أحاول التعافي منذ سنوات"... منى زكي تكشف معاناتها مع نوبات الهلع وموقفها من الانتقام
فنّ
2026-10-27 | 10:23
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"أحاول التعافي منذ سنوات"... منى زكي تكشف معاناتها مع نوبات الهلع وموقفها من الانتقام
كشفت النجمة المصرية منى زكي عن معاناتها منذ سنوات مع نوبات الهلع، متحدثةً بصراحة عن تأثير تجربتها الشخصية على أدائها في مسلسل "طالع نازل"، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور بسبب تصرّفات بطلة العمل وردود فعلها على الخيانة.
وخلال ظهور إعلامي أخير، أكدت منى زكي رفضها الانتقام في حياتها الواقعية، معتبرةً أنّ السعي إلى الثأر يؤذي صاحبه قبل الآخرين. ورغم موقفها الرافض للانتقام، أبدت تفهّمها للدوافع النفسية التي تحرّك الشخصية التي تجسّدها في المسلسل.
وفي حديثها عن معاناتها الشخصية، أوضحت منى زكي أنّ تجسيد مشاهد الخوف والاضطراب النفسي يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة إليها، إذ يتطلّب استحضار مشاعر مؤلمة تحاول التعافي منها منذ سنوات.
وأشارت إلى أنّ تجربتها مع القلق ونوبات الهلع ساعدتها على فهم تفاصيل الحالة النفسية للشخصية وتجسيدها بواقعية، ما أضفى صدقاً على أدائها وساهم في إيصال مشاعر الشخصية إلى الجمهور.
فنّ
منى زكي
الانتقام
نوبة هلع
طالع نازل
مسلسل مصري.
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