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حقيقة الساعات الأخيرة لهاني شاكر... زوجته تكشف تفاصيل وفاته: "رفض إلغاء رحلته إلى بيروت"

فنّ
2026-10-27 | 11:34
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حقيقة الساعات الأخيرة لهاني شاكر... زوجته تكشف تفاصيل وفاته: &quot;رفض إلغاء رحلته إلى بيروت&quot;
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حقيقة الساعات الأخيرة لهاني شاكر... زوجته تكشف تفاصيل وفاته: "رفض إلغاء رحلته إلى بيروت"

في أوّل ظهور إعلامي لها عقب رحيل "أمير الغناء العربي"، كسرت نهلة توفيق، أرملة النجم المصري الراحل هاني شاكر، صمتها لتكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة شاكر، حاسمةً الجدل ونافيةً الشائعات التي تداولها البعض حول دخوله في غيبوبة قبل وفاته في أيار الماضي عن عمر ناهز 74 عاماً.

وفي مداخلة إعلامية عبر الهاتف، أوضحت نهلة توفيق أنّ الفنان الراحل ظل بكامل وعيه ويستجيب لحديث أسرته وأحفاده حتى لحظاته الأخيرة. وأشارت إلى أنّ الأسرة كانت قد سافرت برفقته إلى العاصمة الفرنسية باريس لاستكمال رحلة العلاج الطبيعي والتأهيل بعد كسر في فقرات الظهر، كما أنّ استقرار حالته نسبياً سمح بنقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وأضافت أنّ الوفاة جاءت نتيجة تطورات صحية مفاجئة جراء مشكلة حادة في التنفس، مؤكدةً أن العملية الجراحية التي خضع لها في الظهر لم تكن السبب المباشر، بل يعود السبب إلى مضاعفات طارئة أعقبت تعرّضه لنزيف في القولون بعد عودته من سفره.

وعن ظروف سفره الأخيرة لإقامة حفلات في باريس وبيروت، كشفت توفيق أنها حاولت إقناعه بإلغاء النشاط الفني والالتزام بالراحة التامة بناءً على تعليمات الأطباء، إلا أنه أصرّ على السفر وفاءً بتعهّداته واحتراماً لجمهوره والمنظمين.

وعن تكريمه في دار الأوبرا المصرية، وصفت نهلة توفيق اللحظة بـ"الصعبة والمؤثرة" لدخولها الأوبرا لأول مرة بدون رفيق دربها، معربةً عن امتنانها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على نعيه للراحل وتخصيص دورة المهرجان باسمه وإقامة تمثال له. كما أكّدت أن الإرث الفني والإنساني الذي تركه هاني شاكر، ومحبة الجمهور الممتدة، يخففان عن الأسرة وطأة الفقد.

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