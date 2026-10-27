جوزيف عطية يطلق "عم حبّو كتير": كليب بالأبيض والأسود... وجرعة من الغزل

أطلق الفنّان اللبنانيّ جوزيف عطية، اليوم الثلاثاء، أغنيته الجديدة "عم حبّو كتير"، في عملٍ رومانسيّ يتناول مشاعر الحبّ والانجذاب إلى الحبيبة، وما يُرافقها من شوقٍ ولهفة وإعجاب.



وقد جاء الفيديو كليب بالأبيض والأسود، في اختيارٍ ينسجم مع أجواء العمل، حيث يستعرض تفاصيل يوميّات حبيبَيْن، من خلال مشاهد تجمع بين العفويّة والطرافة، وتُسلّط الضوء على مواقف بسيطة تعكس طبيعة العلاقة بين الشريكَين، بعيداً عن التكلّف.



وكان عطية قد بدأ التشويق للأغنية عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر بدايةً فيديو ظهر فيه وهو يُردّد كلمات الأغنية من دون إصدار صوتٍ، داعياً الجمهور إلى اقتراح عنوان مناسب لها.