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إيما روبرتس تحتفل بعيد ميلاد عمتها جوليا الـ59… رسالة حب وصورة نادرة تجمعهما (صورة)

فنّ
2026-10-30 | 11:13
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إيما روبرتس تحتفل بعيد ميلاد عمتها جوليا الـ59… رسالة حب وصورة نادرة تجمعهما (صورة)
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إيما روبرتس تحتفل بعيد ميلاد عمتها جوليا الـ59… رسالة حب وصورة نادرة تجمعهما (صورة)

احتفلت الممثلة إيما روبرتس بعيد ميلاد عمتها النجمة العالمية جوليا روبرتس، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها على "إنستغرام"، أرفقتها برسالة معايدة عبّرت فيها عن حبّها الكبير لها، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد عمتي جوليا، أحبكِ إلى ما لا نهاية!".

وأتمّت نجمة فيلم "Pretty Woman" عامها التاسع والخمسين في 28 تشرين الأول، فيما ظهرت في الصورة وهي تحتضن إيما، وسط ابتسامة من كلتيهما، وقد اختارتا إطلالتين متناسقتين. وتُذكر الإشارة إلى أنّ والد إيما، الممثل إريك روبرتس، هو الشقيق الأكبر لجوليا.

وعلى الرغم من ندرة ظهورهما معاً في الصور العلنية، فإنّ العلاقة الوثيقة بينهما معروفة، وقد حرصت جوليا على دعم ابنة شقيقها في مناسباتها المهمة، إذ حضرت حفل زفاف إيما من كودي جون، الذي أُقيم في الهواء الطلق بولاية أيداهو في 25 تموز الماضي.

وفي أيلول 2025، ظهرت النجمتان معاً على السجادة الحمراء للمرة الأولى منذ 13 عاماً، خلال حفل أقيم ضمن أسبوع الموضة في نيويورك، حيث لفتتا الأنظار بإطلالتين باللون الأسود وشعر متشابه اللون. وكان آخر ظهور مشترك لهما في مناسبة مماثلة عام 2012، خلال العرض الأول لفيلم "Jesus Henry Christ".

وسبق لإيما أن تحدّثت بحماس عن ذكرياتها في طفولتها، حين كانت تزور عمتها في مواقع التصوير، مؤكدة أنّها كانت تستمتع كثيراً بقضاء الوقت معها، حتى إنّها كانت ترفض مغادرة موقع التصوير رغم محاولات والدتها إقناعها بذلك.
 
كما استذكرت زياراتها المتكررة لموقع تصوير فيلم "Erin Brockovich"، حيث كانت تتسلّل إلى غرفة الملابس لتجرّب أزياء جوليا، في ذكريات وصفتها بالممتعة. وفي عام 2023، كشفت إيما أنّ فيلم عمتها "My Best Friend’s Wedding" الصادر عام 1997 هو فيلمها الكوميدي الرومانسي المفضّل.
 

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جوليا روبرتس

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