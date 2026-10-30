غيتار جورج مايكل يشعل خلافاً عائلياً… هذا ما سببه بيع مقتنياته الشخصية!

اندلع خلاف عائلي على خلفية بيع مجموعة من المقتنيات الشخصية للنجم الراحل جورج مايكل في مزاد علني، أبرزها الغيتار الذي ظهر به في فيديو أغنيته الشهيرة "Faith" عام 1987، والذي بيع مقابل 180 ألف جنيه إسترليني، متجاوزاً السعر التقديري المحدد له.



وتعود المقتنيات الـ32 إلى المساعدة الشخصية السابقة لمايكل، سيوبهان بايلي، التي عملت معه لمدة 20 عاماً وتوفيت عام 2014. وبعد وفاتها، آلت هذه المقتنيات إلى زوجها المنفصل عنها إيان بيلشر، الذي قرر عرضها للبيع، ما أثار غضب شقيقها جيرارد، الذي اعتبر الخطوة مسيئة لذكرى شقيقته وخصوصيتها.



وشملت المجموعة ملاحظات بخط يد بايلي، ودفتر مواعيد من جولة "Faith"، إضافة إلى أسطوانات ذهبية وبلاتينية ورسالة تحمل توقيع جورج مايكل وعضو فرقة "Wham!" أندرو ريدجلي. وبلغ إجمالي المبيعات 238,310 جنيهات إسترلينية.



وأوضح جيرارد أنّ شقيقته كانت قد بدأت إعداد وصية قبل وفاتها المفاجئة عن 56 عاماً، وكانت تنوي ترك مقتنياتها لأبناء أشقائها، إلا أن الوثيقة لم تُسجّل رسمياً، ما أدى إلى انتقالها إلى زوجها قانونياً. وطالب بإلغاء المزاد أو تغيير اسمه، معتبراً أن استخدام اسم شقيقته في عملية البيع أمر غير أخلاقي وينتهك خصوصيتها.



يُذكر أنّ جورج مايكل حقق شهرة عالمية مع فرقة "Wham!" قبل انطلاق مسيرته الفردية الناجحة، فيما حققت أغنية "Faith" نحو سبعة ملايين نسخة مبيعة حول العالم. وتوفي النجم البريطاني في منزله بأوكسفوردشير يوم عيد الميلاد عام 2016، عن عمر ناهز 53 عاماً.