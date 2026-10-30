أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غيتار جورج مايكل يشعل خلافاً عائلياً… هذا ما سببه بيع مقتنياته الشخصية!

فنّ
2026-10-30 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غيتار جورج مايكل يشعل خلافاً عائلياً… هذا ما سببه بيع مقتنياته الشخصية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
غيتار جورج مايكل يشعل خلافاً عائلياً… هذا ما سببه بيع مقتنياته الشخصية!

اندلع خلاف عائلي على خلفية بيع مجموعة من المقتنيات الشخصية للنجم الراحل جورج مايكل في مزاد علني، أبرزها الغيتار الذي ظهر به في فيديو أغنيته الشهيرة "Faith" عام 1987، والذي بيع مقابل 180 ألف جنيه إسترليني، متجاوزاً السعر التقديري المحدد له.

وتعود المقتنيات الـ32 إلى المساعدة الشخصية السابقة لمايكل، سيوبهان بايلي، التي عملت معه لمدة 20 عاماً وتوفيت عام 2014. وبعد وفاتها، آلت هذه المقتنيات إلى زوجها المنفصل عنها إيان بيلشر، الذي قرر عرضها للبيع، ما أثار غضب شقيقها جيرارد، الذي اعتبر الخطوة مسيئة لذكرى شقيقته وخصوصيتها.

وشملت المجموعة ملاحظات بخط يد بايلي، ودفتر مواعيد من جولة "Faith"، إضافة إلى أسطوانات ذهبية وبلاتينية ورسالة تحمل توقيع جورج مايكل وعضو فرقة "Wham!" أندرو ريدجلي. وبلغ إجمالي المبيعات 238,310 جنيهات إسترلينية.

وأوضح جيرارد أنّ شقيقته كانت قد بدأت إعداد وصية قبل وفاتها المفاجئة عن 56 عاماً، وكانت تنوي ترك مقتنياتها لأبناء أشقائها، إلا أن الوثيقة لم تُسجّل رسمياً، ما أدى إلى انتقالها إلى زوجها قانونياً. وطالب بإلغاء المزاد أو تغيير اسمه، معتبراً أن استخدام اسم شقيقته في عملية البيع أمر غير أخلاقي وينتهك خصوصيتها.

يُذكر أنّ جورج مايكل حقق شهرة عالمية مع فرقة "Wham!" قبل انطلاق مسيرته الفردية الناجحة، فيما حققت أغنية "Faith" نحو سبعة ملايين نسخة مبيعة حول العالم. وتوفي النجم البريطاني في منزله بأوكسفوردشير يوم عيد الميلاد عام 2016، عن عمر ناهز 53 عاماً.
 

فنّ

جورج مايكل

مقتنيات

بيع

غيتار

عائلة

غضب

مزاد علني.

LBCI التالي
عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق
إيما روبرتس تحتفل بعيد ميلاد عمتها جوليا الـ59… رسالة حب وصورة نادرة تجمعهما (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-04

قوى الأمن: العثور على مفقودة وأولادها بعد أن لجأوا إلى إحدى الجمعيّات بسبب خلافات عائليّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-07

نتائج أولية لتحقيق مجدل زون تشعل خلافًا بين نتنياهو وكاتس

LBCI
منوعات
2026-08-14

ليس الحب دائمًا السبب... "خصم صامت" يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته

LBCI
خبر عاجل
2026-10-26

باسيل لـ عشرين 30: قلت إنني لست مرشحًا للرئاسة لأنّه يجب انتظار الظروف المناسبة ولا مشكلة شخصية مع الرئيس نواف سلام لكن هناك خلافًا على أمور اتفقنا عليها ولم ينفّذها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:40

دليل جديد على زواج أديل بالسرّ... كلمة واحدة من حبيبها تثير التكهّنات

LBCI
فنّ
15:23

عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق

LBCI
فنّ
11:13

إيما روبرتس تحتفل بعيد ميلاد عمتها جوليا الـ59… رسالة حب وصورة نادرة تجمعهما (صورة)

LBCI
فنّ
04:55

وداعاً باتريك ستيوارت… رحيل أسطورة "Star Trek" و"X-Men" عن 86 عاماً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-29

أ.ف.ب: دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

LBCI
فنّ
15:23

عودة تاريخية لسيلين ديون: أرباح خيالية وحضور جماهيري غير مسبوق

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

إذاعة الجيش الإسرائيلي: خلال العملية وقعت اشتباكات مع عناصر حزب الله أسفرت عن إصابة عدد من الجنود

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-10

وزير الصحة العامة ترأس الاجتماع الأول لهيئة وهب وزرع الاعضاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في موازنة 2027... الهوية من خمسة آلاف ليرة إلى مليون ليرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

أكبر سرقة رقمية في التاريخ… 6.3 مليارات دولار تتبخّر من Binance!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

من المدارس الموسكوبية إلى افتتاح الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في لبنان… روسيا تجدّد حضورها الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
14:35

حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي في عين وزين مديكال فيليدج... تيمور جنبلاط: الشكر لدولة قطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

وهب الأعضاء بلبنان... قرار بيعطي حياة

LBCI
أخبار دولية
14:31

قضية «راعم غيت» تتعثّر ونتنياهو أمام معضلة تشكيل الحكومة الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

شباب الجنوب في قلب الفضاء المعلوماتي واليونيفيل تفتخر بانجازاتهم

LBCI
أخبار دولية
14:16

إدعاء المتفجرات: نيل من سلطة الدولة وخرق تدابير الحياد وتأليف فصائل مسلحة

LBCI
أخبار دولية
14:14

خلافات دبلوماسية تُلغي الصورة الجماعية لاجتماع مجموعة العشرين بحضور لافروف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:49

"الصحة" نبهت الى حالات مشتبهة مصابة بداء "تريشينيلا" ودعت إلى شراء اللحوم من مصادر خاضعة للرقابة

LBCI
اقتصاد
03:29

انخفاض سعر البنزين وارتفاع سعر المازوت

LBCI
اقتصاد
08:35

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول 2026

LBCI
خبر عاجل
08:37

القاضي غانم يدّعي على 13 شخصاً في قضية شاحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر بينهم موقوفان

LBCI
أخبار لبنان
14:05

محافظ بيروت يتخذ تدبيراً احترازياً مشدداً بحق مطعم بعد ثبوت وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية

LBCI
خبر عاجل
07:35

طيران الشرق الأوسط تعلن استئناف رحلات الشركة إلى الرياض و تعديل مواعيد رحلات الدمام وجدة

LBCI
خبر عاجل
06:32

قوى الأمن: توقيف المشتبه به بقتل الأب سمير ضو في جبيل والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص

LBCI
أخبار دولية
02:35

منصة العملات المشفّرة "باينانس" تؤكد تعرّضها لاختراق طال 6,3 مليارات دولار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More