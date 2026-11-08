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لقاء "السطانة خديجة وابراهيم باشا" و"جميلة وابنها عثمان"... لن تصدّقوا كيف أصبحوا بعد 15 عاماً (صور)

فنّ
2026-11-08 | 09:07
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لقاء &quot;السطانة خديجة وابراهيم باشا&quot; و&quot;جميلة وابنها عثمان&quot;... لن تصدّقوا كيف أصبحوا بعد 15 عاماً (صور)
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لقاء "السطانة خديجة وابراهيم باشا" و"جميلة وابنها عثمان"... لن تصدّقوا كيف أصبحوا بعد 15 عاماً (صور)

شهد الاحتفال بمرور عشرة أعوام على انطلاقة منصّة "نتفلكس تركيا"، لقاءات مميزة جمعت بين أبرز نجوم الدراما التركية الذين تركوا بصمة خالدة في قلوب المشاهدين، مسلطةً الضوء على حنين الجمهور لأبرز الأعمال التي طبعت تاريخ الشاشة الصغيرة.

وقد خطف الأنظار اجتماع النجمين سلمى أرغتش وأوكان يالابيك، اللذين شكّلا واحداً من أشهر وأبرز الثنائيات في تاريخ الدراما التركية من خلال تجسيدهما لشخصيتَي "السلطانة خديجة" و"إبراهيم باشا" في المسلسل الجماهيري "حريم السلطان". وأعاد هذا اللقاء إلى الأذهان قصة الحب الاستثنائية التي جمعت الشخصيتين والتي بدأت بالشغف وانتهت بمأساة درامية تركت أثراً عميقاً لدى الجمهور في تركيا والعالم العربي. فبعد مرور 15 عاماً على عرض المسلسل، تبيّن أن قصة خديجة وإبراهيم لا تزال حية في ذاكرة المشاهدين الذين تفاعلوا مع صور اللقاء ملاحظين ملامح التقدّم بالعمر الواضحة على الثنائي.

ولم يقتصر الحنين على ذلك، إذ شهد الحفل أيضاً لقاءً استثنائياً جمع الممثلة التركية عائشة بنجول بالطفل الممثل السابق أمير بركي زنجدي، مستعيدين ذكريات مسلسل "على مر الزمان" الشهير بعد سنوات طويلة على تعاونهما معاً. وقد انطبع دورا الممثلين بشخصيتَي الأمّ جميلة وابنها عثمان اللذين أصبحا جزءً من حياة المشهد على مدى 3 أعوام بين عامَي 2010 و2013، وقد ترك المسلسل فضولاً لدى الجمهور لمعرفة كيف أصبح الطفل بعد سنوات. وأعاد هذا اللقاء الدافئ إلى الواحدة أجواء العمل وشخصياته التي تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الجمهور ومتابعيه.
 
 
 
 
 
 

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