الشامي يكشف سبب تغيّر نمط أغانيه... ما علاقة فضل شاكر؟

اول شي شكراً على نجاح #تعا وتصدرها عالمياً وعربياً
من مصر لليمن للخليج ل لبنان ، على انغامي ويوتيوب
هاد بفضل محبتكم ❤️
تانياً يلي مستغرب من توجهي الموسيقي للاغنية الرومنسية الكلاسيكية ، بالوقت يلي نعرفت بالpop
لاني مش كتير حابب توجه الpop العربي مؤخراً
ومع عودة الاستاذ فضل شاكر والاغنية الكلاسيكية ، حبيت قدم حالي ونجرب نلعب بملاعب الكبار
ونعاكس التيار والسوق ، ونربح المعادلة بسببكم
الله يديمكم نعمة ، ويلي جاية احلا ، بحبكم ❤️— Al Shami (@AlShamiMusic) November 6, 2026
اول شي شكراً على نجاح #تعا وتصدرها عالمياً وعربياً
من مصر لليمن للخليج ل لبنان ، على انغامي ويوتيوب
هاد بفضل محبتكم ❤️
تانياً يلي مستغرب من توجهي الموسيقي للاغنية الرومنسية الكلاسيكية ، بالوقت يلي نعرفت بالpop
لاني مش كتير حابب توجه الpop العربي مؤخراً
ومع عودة الاستاذ فضل شاكر والاغنية الكلاسيكية ، حبيت قدم حالي ونجرب نلعب بملاعب الكبار
ونعاكس التيار والسوق ، ونربح المعادلة بسببكم
الله يديمكم نعمة ، ويلي جاية احلا ، بحبكم ❤️