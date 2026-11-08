الشامي يكشف سبب تغيّر نمط أغانيه... ما علاقة فضل شاكر؟

اول شي شكراً على نجاح #تعا وتصدرها عالمياً وعربياً من مصر لليمن للخليج ل لبنان ، على انغامي ويوتيوب هاد بفضل محبتكم ❤️ تانياً يلي مستغرب من توجهي الموسيقي للاغنية الرومنسية الكلاسيكية ، بالوقت يلي نعرفت بالpop لاني مش كتير حابب توجه الpop العربي مؤخراً ومع عودة الاستاذ فضل شاكر والاغنية الكلاسيكية ، حبيت قدم حالي ونجرب نلعب بملاعب الكبار ونعاكس التيار والسوق ، ونربح المعادلة بسببكم الله يديمكم نعمة ، ويلي جاية احلا ، بحبكم ❤️ — Al Shami (@AlShamiMusic) November 6, 2026

عبّر المغنّي السوري "الشامي" عن امتنانه الكبير لجمهوره بمناسبة تحقيق أغنيته الجديدة "تعا" نجاحاً كبيراً، حيث تصدرت قوائم الاستماع على الصعيدين العالمي والعربي، شاملةً دولاً عدّة من مصر واليمن وصولاً إلى الخليج ولبنان.وفي رسالة شاركها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أرجع الشامي هذا الإنجاز إلى محبة جمهوره ودعمه المستمر.وفي سياق رده على التساؤلات المتعلقة بتوجهه الفني الأخير، ردّ الشامي على الاستغراب الحاصل حول ميله نحو الأغنية الرومانسية الكلاسيكية رغم اشتهاره بنمط البوب.وأوضح النجم الشاب بصراحة، كاتباً: "مش كتير حابب توجّه الpop العربي حديثاً، ومع عودة الاستاذ فضل شاكر والاغنية الكلاسيكية، حبيت قدم حالي ونجرب نلعب بملاعب الكبار ونعاكس التيار والسوق، ونربح المعادلة بسببكم".وبهذا، يلفت الشامي إلى الأثر الكبير لعودة النجم فضل شاكر على المسار الفني في العالم العربي، مختتماً رسالته بالتأكيد على أنّ "ما يلي هو أجمل".