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الدراما التركية في أزمة غير مسبوقة: انهيار مالي يهدّد المسلسلات
فنّ
2026-11-08 | 13:42
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الدراما التركية في أزمة غير مسبوقة: انهيار مالي يهدّد المسلسلات
يراود الخوف عشّاق الدراما التركية حول العالم بسبب الإلغاء السريع للمسلسلات الجديدة بعد عرض حلقات معدودة. ورغم الشائعات عن توقف الإنتاج تماماً، تؤكد بيانات
"فارتولو"
أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في انهيار النظام الاقتصادي التقليدي للقطاع وليس موته.
وقد شهدت الصناعة هبوطاً حاداً في حجم الإنتاج، فبعد إطلاق 150 مسلسلاً عام 2021، انخفض العدد تدريجياً ليصل إلى 46 مسلسلاً فقط في 2026، مسجلاً تراجعاً بنسبة 69 بالمئة. والأكثر صدمةً هو ارتفاع نسبة الأعمال التي تُحذف قبل الحلقة 13 من 36.5 بالمئة عام 2019 إلى 89.1 بالمئة في عام 2026.
وتجلّت هذه الأزمة في إيقاف أعمال ضخمة بشكل مفاجئ، حيث أُوقف مسلسل "تحت المطر نفس" بعد حلقتين فقط، وأًنهي مسلسل "عشقي البحر الأاسود" بعد 4 حلقات إثر انهيار تقييمه إلى 0.91، مما دفع القناة إلى تفكيك مواقع التصوير فوراً لتجنّب خسائر بالملايين.
كما أُلغي مسلسل "الحب والعرش" في الحلقة الخامسة. وشمل الإيقاف الموقت أعمالاً مثل "الكرامة"، و"نصف الأم"، و"القهوة المالح"، بينما يمتد الخطر لتوقيف المسلسلات التي لا تتعدى تقييماتها نقطتين بشكل نهائي.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بعد أن ارتفعت تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة من 10 ملايين ليرة عام 2023 لتتجاوز 25 مليون ليرة حالياً، بينما تعجز الإعلانات التلفزيونية عن تغطية حتى نصف هذه التكاليف، وهو ما يجعل بقاء أي مسلسل متعثّر مغامرة مدمّرة مالياً لشركات الإنتاج.
كذلك، تراجع عدد المسلسلات الصيفية من 28 مسلسلاً عام 2022 إلى 4 مسلسلات فقط في صيف 2026. ورغم التوقعات بفشلها، أحدثت هذه الأعمال صدمة بنجاحها وتفوّقها على مسلسلات الشتاء الكبرى بفضل تلافي العقود الضخمة للنجوم، وشملت "فوق وتحت إسطنبول"، و"ما زال في الـ17 من عمره"، و"حب محتم" ، و"قانون الطبيعة".
ورغم جلب الصادرات العالمية لأكثر من مليار دولار سنوياً، تتجه القنوات اليوم نحو فرض شروط قاسية تشمل البيع الخارجي المسبق، والإلغاء الفوري للأعمال الضعيفة منذ الأسبوع الثاني أو الثالث لتجنّب تراكم الخسائر، مع فرض سقف صارم على أجور النجوم.
فنّ
مسلسلات تركية
ازمة
توقيف مسلسل
هذا البحر سيفيض
ما زال في ال17 من عمره
حب وورود
نصف الأم
انت من احببت.
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