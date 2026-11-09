من الفقر والرفض إلى قمة هوليوود… قصة ولادة "روكي" وسيلفستر ستالون

تحوّلت قصة الممثل الأميركي سيلفستر ستالون من معاناة الفقر والرفض إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في تاريخ السينما، بعدما تمكّن عام 1976 من تقديم فيلم الملاكمة الشهير "روكي"، الذي نقل مسيرته الفنية من المجهول إلى النجومية العالمية.

وتعود هذه الرحلة إلى الواجهة من خلال فيلم جديد بعنوان I Play Rocky، للمخرج بيتر فاريللي، الذي يروي الظروف الصعبة التي رافقت ولادة العمل السينمائي.

واستوحى ستالون شخصية الملاكم "روكي بالبوا" من تجاربه الشخصية، بعدما واجه صعوبات متكررة في الحصول على أدوار تمثيلية، رغم طموحه في أن يصبح ممثلاً ناجحاً،

ونتيجة شعوره بالإحباط من رفضه وتصنيفه في أدوار محدودة، قرر كتابة قصصه بنفسه، لينجز سيناريو "روكي" خلال ثلاثة أيام فقط. ورغم تلقيه عروضاً مالية لبيع السيناريو، أصرّ على تجسيد الشخصية بنفسه، حتى لو اضطر إلى التخلي عن مبالغ كبيرة كان بأمسّ الحاجة إليها.

وبعد مفاوضات شاقة، أُنتج الفيلم بميزانية لم تتجاوز مليون دولار، وصُوّر خلال 28 يوماً بإمكانات محدودة، وسط شكوك من بعض العاملين في القطاع السينمائي بقدرة ستالون على قيادة العمل. لكن "روكي" حقق مفاجأة مدوية، إذ أصبح الفيلم الأعلى إيرادات في الولايات المتحدة عام 1976، وحصد عشرة ترشيحات لجوائز الأوسكار، فاز بثلاث منها، أبرزها جائزة أفضل فيلم، كما رُشّح ستالون لجائزتي أفضل ممثل وأفضل سيناريو أصلي.

ولم تقتصر قوة "روكي" على نجاحه التجاري والجوائز التي حصدها، بل في رسالته الإنسانية القائمة على المثابرة وعدم الاستسلام، إذ لم يكن انتصار الشخصية في نهاية الفيلم شرطاً لتحقيق النجاح، بل تمثّل في قدرتها على الصمود ومواصلة القتال رغم الخسارة. وقد لامست هذه الرسالة الجمهور الأميركي في مرحلة كانت البلاد تمرّ فيها بظروف سياسية واجتماعية صعبة، لتتحوّل قصة الملاكم البسيط إلى رمز للأمل والإصرار، وتؤسس لسلسلة من الأفلام الناجحة، وصولاً إلى سلسلة "كريد" الحديثة.