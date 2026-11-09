هجوم على بوراك اوزجيفيت بسبب إعلان مسلسله الجديد... غضب عارم بسبب مشهد عنيف

أثار الإعلان الترويجي للمسلسل التركي الجديد "حيث تشرق الشمس" موجة عارمة من الانتقادات والجدل في تركيا، بسبب تضمّنه مشاهد قاسية اعتبرها المتابعون تروّج للعنف ضدّ المرأة.



وظهر نجم العمل بوراك أوزجيفيت في دور "كنان" خلال الإعلان وهو يدفع امرأةً نحو سكة القطار ويضع قدمه على رأسها موجهاً سلاحه تجاهها، ما أجبر الشركة المنتجة على حذف الإعلان الترويجي وإعادة نشر نسخة معدّلة خالية من تلك اللقطات، عقب دعوات واسعة لمقاطعة المسلسل ومطالبات بتدخّل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.



ويأتي هذا الجدل ليعيد فتح ملف توظيف العنف ضد المرأة في الدراما التركية لاستقطاب نسب المشاهدة، وهو سلوك سبق أن تعرض لرقابة وعقوبات مالية من السلطات التركية ضدّ مسلسلات عديدة، بسبب تقديم العنف كأداة لإثارة الفضول أو إبراز سطوة البطل، وسط تحذيرات رسمية وأكاديمية من خطورة جعل هذه التصرّفات تبدو سلوكاً عادياً أو جذّاباً للمشاهدين.