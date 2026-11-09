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بعد موجة انتقادات… محمد رمضان يعتذر لفاروق فلوكس: "لم أقصد الإساءة إلى ابنك"
فنّ
2026-11-09 | 07:23
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بعد موجة انتقادات… محمد رمضان يعتذر لفاروق فلوكس: "لم أقصد الإساءة إلى ابنك"
بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة، وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة توضيح واعتذار إلى الفنان القدير فاروق فلوكس، نافيًا أن يكون قد قصد الإساءة إلى نجله، الفنان أحمد فلوكس، أو التقليل من شأنه.
وأوضح رمضان، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنّ الهدف من رسالته السابقة كان تسليط الضوء على موهبة فنية مرّت بأزمة وتحتاج إلى الدعم والمساندة، مؤكدًا أنّه لم يقصد الشماتة بزميله.
وكتب: "لا أظن أبداً أنه من الممكن أن يفهم أحد أنني أشمت في أخٍ مرّ بأزمة وتخطّاها، لأنه لا أحد منّا معصوم من الخطأ، حتى سيدنا يوسف عليه السلام تعرّض للسجن، والرئيس السادات كذلك وغيرهم".
وأضاف أنّ السجون تضمّ أشخاصًا ارتكب بعضهم أخطاء غير مقصودة، قبل أن يختتم رسالته بالقول: "عموماً، أعتذر عن سوء الفهم".
وجاء توضيح رمضان عقب موجة انتقادات أثارها منشور سابق هنّأ فيه أحمد فلوكس بخطوبته وتجاوزه أزمته، مستخدمًا عبارة «كفارة والسجن للجدعان... وألف مبروك الخطوبة»، ما اعتبره بعض المتابعين والفنانين إساءة غير مباشرة إليه.
كما استعاد رمضان ذكريات بداياتهما الفنية، قبل أن يدعو أحمد فلوكس إلى المشاركة ضيفَ شرف في مسلسله المرتقب "عشماوي"، المقرّر عرضه في رمضان 2027.
وتعود أزمة أحمد فلوكس إلى خلاف قضائي مع سيدة الأعمال ولاعبة كرة السلة السابقة ياسمين إبراهيم، التي اتّهمته بتهديدها والإساءة إليها عبر رسائل ومنشورات إلكترونية، ما أدّى إلى صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، قبل الإفراج عنه بعد تنفيذ العقوبة، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية.
فنّ
انتقادات
هجوم
محمد رمضان
يعتذر
فاروق فلوكس
لم أقصد الإساءة إلى ابنك
احمد فلوكس.
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