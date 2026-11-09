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بعد تحقيق الشهرة… نجوم عالميون أعادوا شراء منازل طفولتهم
فنّ
2026-11-09 | 09:16
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بعد تحقيق الشهرة… نجوم عالميون أعادوا شراء منازل طفولتهم
رغم أنّ الشهرة تدفع كثيراً من النجوم إلى شراء العقارات الفاخرة وتوسيع ممتلكاتهم، يفضّل بعضهم العودة إلى جذورهم واستعادة المنازل التي أمضوا فيها طفولتهم.
ومن بين المشاهير نجمة موسيقى الكانتري الراحلة دوللي بارتون، التي اشترت المنزل الخشبي الصغير الذي نشأت فيه مع والديها وإخوتها الأحد عشر، وأعادت ترميمه ليحافظ على شكله الأصلي، فيما اختارت الممثلة كيت هدسون الإقامة في المنزل الذي عاشت فيه جزءاً من طفولتها.
وتضم القائمة ستة أسماء بارزة، أبرزها دوللي بارتون التي أعادت شراء منزل عائلتها في ولاية تينيسي بمساعدة شقيقها، والممثلة كيت هدسون التي عادت إلى منزل طفولتها في منطقة باسيفيك باليساديس بولاية كاليفورنيا، بعدما أعاد إليها ذكريات عائلية مؤثرة.
كذلك، اشترى مغني الراب الأميركي J. Cole المنزل الذي نشأ فيه في ولاية كارولاينا الشمالية عام 2014، مستلهماً منه ألبومه "2014 Forest Hills Drive"، وقرر تأجيره لعائلات محلية جديدة كل عامين مقابل بدل رمزي.
ومن بين النجوم أيضاً المغنية الاسكتلندية سوزان بويل، التي اشترت المنزل الذي نشأت فيه في مسقط رأسها بلاكبيرن، إضافة إلى العقار المجاور، مفضّلة البقاء قريبة من جذورها رغم الشهرة العالمية التي حققتها بعد مشاركتها في برنامج "Britain’s Got Talent". أما الممثل جوشوا جاكسون، فاستعاد منزل طفولته بدافع رغبته في منح ابنته جونو تجربة عائلية مختلفة، بعدما قال إنّه لم يحظَ بفرصة اختبار حب الأب خلال طفولته.
لكن المنزل الذي اشتراه جاكسون في منطقة باسيفيك باليساديس دُمّر خلال حرائق لوس أنجلوس في كانون الثاني 2025، ولا يزال ينتظر الحصول على التصاريح اللازمة لإعادة بنائه.
وتضم القائمة أيضاً سيارا ميلر، التي كشفت عام 2026 عن شرائها منزل جدّيها في ولاية كارولاينا الشمالية، معتبرةً أنّ الحفاظ عليه داخل العائلة يحمل قيمة عاطفية كبيرة، إذ وصفته بأنّه المنزل الذي احتضن طفولتها فعلياً.
المصدر
فنّ
منازل
طفولة
نجوم
شهرة
مشاهير
شراء
أميركا
بريطانيا.
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