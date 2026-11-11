الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل

صدم الفنان الوليد الحلاني، نجل النجم عاصي الحلاني، بسيارته شخصاً في منطقة كورنيش المزرعة، قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس الثلاثاء، ما أدى إلى وفاته.



وجرى نقل جثة المتوفى إلى مستشفى المقاصد، بالتوازي مع فتح مفرزة سير بيروت الثانية تحقيقاً في ظروف الحادثة مع الحلاني، الذي لا يزال محتجزاً للاستماع إلى أقواله.

ولا تزال الأجهزة الأمنية لم تحدّد هوية الضحية حتى اللحظة لعدم توفّر أي أوراق ثبوتية بحوزته.