دييغو نصر ودومينيكو نوردو والأوركسترا الفلهارمونيّة: براعة الأداء تحيي التراث السمفوني اللبناني (صور)

يستكمل المعهد الوطني العالي للموسيقى أمسيات الوفاء للذاكرة الوطنية والموسيقية، تحت مظلة الاحتفاء بـ "2026- عام وليد غلمية" التي بدأها بمبادرة من رئيسته المؤلفة الموسيقية هبة القواس، فشهدت كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في مونو - بيروت، أمسية استثنائية فاضت بأرقى تجليات الإبداع الإنساني، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ عميقة، تآلفت فيها الأرواح والأنغام على وقع مؤلفات عالمية صاغت حواراً حضارياً عالي المستوى بين العبقرية الكلاسيكية الأوروبية والعمق الروحي والتأملي للموسيقى العالمية المستوحاة من روح الشرق.