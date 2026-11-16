دييغو نصر ودومينيكو نوردو والأوركسترا الفلهارمونيّة: براعة الأداء تحيي التراث السمفوني اللبناني (صور)

يستكمل المعهد الوطني العالي للموسيقى أمسيات الوفاء للذاكرة الوطنية والموسيقية، تحت مظلة الاحتفاء بـ "2026- عام وليد غلمية" التي بدأها بمبادرة من رئيسته المؤلفة الموسيقية هبة القواس، فشهدت كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في مونو - بيروت، أمسية استثنائية فاضت بأرقى تجليات الإبداع الإنساني، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ عميقة، تآلفت فيها الأرواح والأنغام على وقع مؤلفات عالمية صاغت حواراً حضارياً عالي المستوى بين العبقرية الكلاسيكية الأوروبية والعمق الروحي والتأملي للموسيقى العالمية المستوحاة من روح الشرق.

اعتلى منصة القيادة المايسترو الأوروغواياني ذو الجذور اللبنانية دييغو نصر، حاملاً معه إرثاً من القيادة الرصينة التي تمزج التقاليد النمساوية-الجرمانية بسحر الانفتاح على ريبرتوار القرن الحادي والعشرين. بقبضة واثقة وإحساس مرهف، قاد نصر الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية بحرفية عالية نجحت في إبراز أدق التفاصيل التعبيرية والدرامية في برنامج الأمسية.

وتألق إلى جانب الأوركسترا نجم العزف المنفرد، عازف الكمان العالمي الإيطالي دومينيكو نوردو، الذي قدم قراءة مبهرة لـ "كونشيرتو الكمان والأوركسترا" ليوهانس برامز (المكتوب في صيف عام 1878، والمقسّم لثلاث حرّكات: Allegro، Adagio، وAllegro giocoso).

أظهر نوردو تمكناً تقنياً فريداً وعمقاً تعبيرياً يتسق مع ضخامة هذا العمل الذي يعد من أصعب وأعظم أعمال ريبرتوار الكمان المنفرد. فمنذ الحركة الأولى التي استهلت بتقديم مادة موضوعية ثرية في قالب درامي متماسك، مروراً بالحركة الثانية التي تألقت فيها آلة الأوبوا بتقديم لحن شجي تبناه العازف ببراعة مطلقة، وصولاً إلى الحركة الثالثة ذات النكهة المجرية الراقصة (Hungarian-flavored melody) والخاتمة الحماسية الطويلة (Coda)، استطاع نوردو أن يأسر القلوب ويطوّع أوتار كمانه لتتكلم بلغة الشغف والكمال الفني.

وإذا كان الجزء الأول من الحفل قد حملنا إلى رحاب برامز الرومانسية، فإن الثاني شكل الجوهر الروحي والوطني للأمسية من خلال السيمفونية الرابعة "الشهيد" للمؤلف المكرّم وليد غلمية (1938-2011). وفي قراءتها النقدية والموسيقوية العميقة لهذه السيمفونية في الكتيّب الخاص بالحفل، أضاءت الدكتورة هبة القواس على عبقرية غلمية في نقل الوعي الموسيقي العربي إلى قلب الصياغة السيمفونية، حيث لا تكون الألحان العربية مجرد اقتباس عابر، بل تتحول إلى بنية معمارية وأسلوب تفكير هارموني متكامل يعيد صياغة العلاقات الصوتية بمعزل عن الخط الميلودي الأحادي.

تتوزع السيمفونية الرابعة على حركات أربع متكاملة تحكي ملحمة الوجود والخلود والعمق الإنساني.

فمع حركة "وهج" (Wahj) تفتتح السيمفونية بكتلة صوتية واسعة تبسطها آلات التشيلو والباس عبر 38 ميزاناً، ويزينها حضور الهارب الناعم وآلة الهورن الإنجليزية (English Horn) التي ترسم ملامح التوقيع اللحني (رباعية مثالية تؤسس لشخصية نغمية مستقلة). تتصاعد الحركة عبر حوارات دقيقة بين الأخشاب والوتريات، وصولاً إلى قرار جريء حول المقياس الزمني يعيد صياغة زمن الحركة ذاتها، متجاوزاً مجرد تتابع الأصوات إلى تداخل الأوزان والكتل الإيقاعية.

إلى حركة "تأمل وصفاء (Ta’ammul wa Safa’) التي تمثل عملاً ذهنياً وروحياً رفيعاً، يفتتح بنبض بطيء (نبضة 72) لآلات الكونتراباسون والباسون، ليؤسس لعلاقة إيقاعية فريدة تتشابك مع المقامات الشرقية (كالحجاز) وتقاسيم العود والقانون المجسدة أوركسترالياً بدقة. تعكس هذه الحركة مسار الوعي الإنساني عبر مسيرة تشبه موكباً جنائزياً روحياً نحو الخلود، متميزة بقدرة غلمية العالية على المزج بين السكون الداخلي والتصاعد الدرامي المتدرج حتى اللحظات الهادئة والتريمولو الدقيق للوتريات في نهايتها.

أما حركة "حرية" (Hurriyah) فتستلهم أبعادها اللحنية من إرث الذاكرة الشعبية (كخمس نغمات أولى من لحن شعبي عراقي)، لتعيد صياغتها عبر تدرج أوركسترالي يرتفع بالروح الإنسانية إلى مراتب التسامي المطلق. تتراوح الحركة بين لحظات التأمل الداخلي والذروات النحاسية الفخمة، مستحضرة أجواء الطبيعة والسكينة (كأصداء طبيعة مرجعيون الجنوبية في وجدان المؤلف)، لتتداخل الأصوات والنغمات في نسيج تعبيري عالي الكثافة والحرية.

ثم حركة "الشهيد" (Ash Shaheed) وهي الذروة الكبرى التي تفتتح بنداء نحاسي مهيب يحمل إعلان الفكرة الكبرى للشهادة بوصفها ارتقاءً للوعي الإنساني نحو الخلود. وهنا يتحقق مفهوم غلمية الفلسفي العميق في "فك التداخل والترميم في آنٍ واحد" (Disentanglement and Mending)، إذ لا تكتفي الحركة باسترجاع مواد الحركات السابقة، بل تعيد تركيبها وصهرها في أتون نسيج أوركسترالي جديد كلياً. والمثير في هذه الحركة هو تقاطع لحنها الأصيل الذي وُضع عام 1981 مع الذاكرة الجماعية اللبنانية التي عرفته طويلاً كشعار موسيقي لبرنامج "اللوتو" في الثمانينيات، ليثبت غلمية كيف يمكن للفكرة الموسيقية البحتة أن تخترق الوجدان الشعبي وتعود لتندمج بكل هيبة في صلب العمل السيمفوني الأكاديمي الكبير.

تجاوزت هذه الأمسية حدود العرض الموسيقي التقليدي لتغدو طقساً وجدانياً عالياً، أعادت من خلاله الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية، بقيادة المايسترو دييغو نصر ورؤية المعهد العالي للموسيقى برئاسة الدكتورة هبة القواس، صياغة أبعاد الجمال الإنساني الخالد. وأثبت هذا اللقاء أن الموسيقى الجادة قادرة على حراسة الذاكرة الإبداعية، ومد جسور العبور بين الثقافات، ليظل الفن نافذة أبدية تطل منها الروح على آفاق بلا مدى.