مهرجان "الزمن الجميل" يكرّم رائدة الإعلام اللبناني ريموند أنجيلوبولو

كرّم مهرجان "الزمن الجميل" الإعلامية المخضرمة ريموند أنجيلوبولو، تقديراً لمسيرتها الريادية وإرثها في العصر الذهبي للشاشة اللبنانية.



وانطلقت أنجيلوبولو من التعليق الصوتي بالفرنسية، لتدخل التلفزيون عام 1968 عبر "القناة 9"، التي أصبحت "تلفزيون لبنان" لاحقاً، حيث قدّمت برامج بالفرنسية، قبل أن تتألق باللغة العربية في برامج الأسرة وتمكين المرأة.



وإلى جانب مسيرتها الإعلامية وعملها في مجال المجوهرات بين سويسرا واليابان، عادت إلى لبنان لتتخصّص في تعليم أصول الإتيكيت وكتابة القصائد الوطنية، مواصلةً نشاطها الإنساني في جمعية "سان فنسان دي بول" كرمزٍ للإعلام اللبناني الرصين.